Lunedì 29 gennaio 2024 Alfonso Signorini è tornato con una nuova puntata del Grande Fratello e, dopo aver parlato abbondantemente dello scontro Perla-Beatrice, è passato a un altro argomento caldo che vede di nuovo protagonista l’attrice: Vittorio Menozzi. I due sono molto amici, ma il modello ha stretto un bel rapporto anche con Greta, motivo per cui a molti, conduttore incluso, la Luzzi è sembrata assai gelosa.

Ha anche sparlato di Greta alle sue spalle e quando la ex single di Temptation Island ha visto le clip c’è rimasta male, come abbiamo raccontato nell’articolo che trovate qui sotto. Tornando a Vittorio, sempre durante la diretta è stato preso di mira da diversi coinquilini perché accusato di lasciarsi manipolare dalla sua amica Beatrice Luzzi.

GF, la richiesta di Beatrice che sconvolge Vittorio

Vittorio ha provato a difendersi e più tardi, nella notte, ha raccontato tutto alla sua amica. Anche di come Letizia Petris lo abbia raggiunto per parlare a quattr’occhi proprio di questa convinzione di quasi tutta la Casa. Ma è vero che Beatrice lo sta usando? Nel faccia a faccia avuto nella notte, l’attrice ha fatto un discorso un po’ strano al suo amico.

Quando lui le ha fatto presente l’opinione generale dei coinquilini, ovvero che Beatrice lo sta solo usando, l’attrice ha suggerito a Vittorio di dire ai compagni d’avventura che è esattamente il contrario: è lui a usare lei. Lo stesso Vittorio è rimasto basito da questa richiesta, scettico sul motivo per avrebbe dovuto agire in questo modo.

Vittorio "Sono convinti che tu mi stai usando"

Bea con quel tono che mi ha dato le stesse vibes del "Hai paura di essere eliminato" detto a Giuseppe "Perché non gli dici che mi stai usando tu?"😌🔥

Vittorio in error "Perché glielo devo dire?"

MADRE HA SERVITO💣👑 #GrandeFratello pic.twitter.com/01OdQNB2c0 — ❤️Erika✨ SOUVENIR ERA 🧩❤️🌓💐 (@BiasiErika) January 30, 2024

Alla vista di questa scena il pubblico del Grande Fratello si è diviso. Per i fan dell’attrice questa è l’ennesima dimostrazione di quanto sia mitica, per altro invece questo suo discorso e in generale il suo modo di fare sembra avvalorare le tesi dei concorrenti del GF.