Nuova puntata ricca di emozioni per i concorrenti del Grande Fratello. Come sempre, in studio, Alfonso Signorini con Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli alla postazione social e i concorrenti eliminati nel corso di questi mesi. Dopo l’ingresso dei nuovi inquilini Simona Tagli e Alessio Falsone c’è stato il momento molto atteso della nuova eliminazione.

Vittorio è stato il concorrente che ha dovuto abbandonare la casa del Grande Fratello. Il modello si è scontrato al televoto con Stefano Miele, Beatrice Luzzi e Federico Massaro. A risultare la più votata è stata Beatrice Luzzi con 30% dei voti, poi Federico Massaro con il 29% dei voti, Stefano Miele con il 21% dei voti. Vittorio ha ottenuto il 20% dei voti e ha dovuto lasciare la casa.

Grande Fratello, Marco Maddaloni rivela una clausola del suo contratto

Al Grande Fratello è stato anche il momento delle nomination e quella di Sergio D’Ottavi sembra abbia infastidito molti concorrenti e in particolare il diretto interessato, il judoka Marco Maddaloni. Dopo la puntata i due si sono riuniti in giardino per parlare ed è stato proprio Sergio a rivelargli di averlo votato (la sua era una votazione segreta) ma per correttezza a voluto spiegare anche le motivazioni, che però hanno lasciato lo sportivo dubbioso.

“Tu dicendo che io ho usato toni forti con Beatrice durante l’uscita mi hai fatto passare male. Hai fatto pensare chissà cosa al pubblico. Io non sono qui per vincere o fare strategie, anzi. Io non è che posso andare, io devo andarmene a casa”, ha detto Maddaloni come riporta Biccy. “Sto qui da tre mesi e non ce la faccio più, questa è la verità. Se ci resto male per la tua nomination devo dirtelo. Se tu mi avessi nominato perché ho le orecchie brutte mi sarei messo a ridere. Quindi ti ripeto che è stata la motivazione”.

"Me ne voglio andare ma non me posso andare perché mi decurtano il contratto, se mi cacciate son contento"

Maddaloni

#grandefratello pic.twitter.com/sekMZAvGik — 𝓜𝓪𝓻𝓽𝓲𝓷𝓪 🍻 (@martimura1) February 13, 2024

A questo punto Marco Maddaloni ha fatto una rivelazione sul suo contratto con il Grande Fratello. “Io non posso uscire oggi perché mi decurtano il contratto. – ha spiegato lo sportivo a Sergio – Se voi mi cacciate via io sono contento. Voglio andarmene subito. Questo lo dico per ribadire che tanto io voglio uscire e che non mi importa di stare qui. Se dico che certe cose non mi stanno bene è perché non passa un bel messaggio. Io non sono stato duro e nemmeno ho avuto atteggiamenti feroci. Non posso permettere che passi questo adesso”.