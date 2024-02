Si preannuncia una puntata ricca di colpi di scena quella del 12 febbraio del Grande Fratello, con Alfonso Signorini che a un certo punto si rivolgerà a Perla comunicandole una notizia molto particolare. Lei resterà certamente senza fiato, visto che rimarrà incantata davanti a questa decisione della produzione. Ma ci sarà occasione anche per assistere ad altri avvenimenti.

Al Grande Fratello non ci sarà solo il momento positivo per Perla, ma anche la nuova eliminazione dal reality show di Canale 5. Sono a rischio Beatrice, Federico, Vittorio e Stefano, infatti uno di loro dovrà necessariamente abbandonare la casa nel corso della serata. Ma tornando alla Vatiero, siamo certi che occorreranno dei fazzoletti per asciugare le sue lacrime di gioia.

Leggi anche: “C’è una cosa per voi”. Grande Fratello, Perla e Maddaloni raggiunti dalla notizia in giardino





Grande Fratello, per Perla in arrivo una splendida notizia

La comunicazione al Grande Fratello per Perla farà felice lei, ma saranno in estati anche i fan dell’ex concorrente di Temptation Island. Occhi comunque anche ad un’altra vicenda, infatti ci sarebbe una sorta di triangolo sentimentale in vista. Greta sarebbe contesa da Sergio e Vittorio, dunque capiremo meglio durante la puntata come stiano realmente le cose.

Come annunciato nelle anticipazioni diffuse dal sito del Grande Fratello, Perla avrà l’opportunità di fare un incontro più che piacevole. La sorpresa arriverà da sua sorella Loana, che finalmente potrà incontrarla ed abbracciarla. Le due hanno un rapporto speciale, quindi la presenza di questa persona permetterà alla Vatiero di stare meglio.

Giorni fa Loana Vatiero ha criticato Beatrice: “Da gran provocatrice ha cercato di mettere in difficoltà Perla per far sì che reagisse. Mia sorella ha sempre tenuto molto bene il confronto e sono fiera di lei”.