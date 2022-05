“Mi dispiace ma è così”. Armando sicuro: distrugge Riccardo e le speranze dei fan di Ida Platano

Armando Incarnato torna all’attacco. Lo studio e i fan di UeD lo sanno bene che quando c’è di mezzo il nome del cavaliere succede sempre un colpo di scena. Dopo lo scontro con Alessandro Vicinanza, Armando Incarnato prende la mira e colpisce dritto la storia di Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Gelo tra i fan.

Piaccia o meno, Armando Incarnato non manda di certo a dire le cose che pensa. Lo abbiamo visto nel corso della puntata a UeD durante l’acceso confronto con Alessandra Vicinanza, e lo vediamo anche ora, alla luce delle parole su Ida Platano. (Armando Incarnato, caos nello studio).





Armando Incarnato è stato intervistato dal magazine del programma e a quel punto ha detto la sua anche sulla dama. Gelo tra fan: “Non penso che Riccardo tornerà mai con Ida. Vuole sentirsi dire che lo ama per poi dirle di volerla come amica”. E ancora qualcosa su Ida Platano (Ida Platano, il crollo).

“Ida è una mia amica, non amo le persone che pur di raggiungere un obiettivo non tengono conto di ciò che, a mio avviso, ha più valore al mondo ovvero la sensibilità altrui e la buona fede di chi si ha di fronte”. Sotto i riflettori la storia tra Riccardo Guarnieri e Ida Platano su cui Armando Incarnato si concede il lusso di avere non poche dubbi a riguardo.

Ma non finisce qui, perchè nel corso dell’intervista, Armando è tornato a parlare anche di Alessandro Vicinanza, che a detta del cavaliere “non mi è mai piaciuto: secondo me, poi magari mi sbaglio, ha studiato nei minimi dettagli tutto il mio percorso a Uomini e Donne e si è proposto come un mio clone, tra l’altro sbagliato”.

