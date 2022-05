“Non è giusto”. Amici, esplode il caso: la decisione prima della finale fa infuriare il pubblico

La finale di Amici 21 è ad un passo, infatti domenica 15 maggio Maria De Filippi comunicherà a tutti chi avrà vinto l’edizione di quest’anno. In lizza per il successo sono rimasti sei allievi: Sissi, Serena, Alex, Michele, Luigi ed Albe. Tra questi ci sarà colui o colei che si porterà a casa non solo la coppa, ma anche 150mila euro. Ma, come spesso succede nei programmi, non mancano le proteste e le polemiche. Ed è ciò che è successo in rete nelle ultime ore, dopo che il pubblico ha appreso una notizia spiacevole.

Prima della finale di Amici 21, la concorrente Sissi ha ricevuto una sorpresa dalla produzione. Quando il pacco di fronte a Sissi si è aperto, è uscita la sua adorata mamma, che le ha fatto dunque una sorpresa sensazionale. Hanno potuto finalmente parlare tra di loro, anche se l’incontro fisico non è stato possibile. Si sono potute guardare dietro un vetro. E l’allieva ha poi affermato: “Mi è servito tanto venire ad Amici, ho scoperto tante cose di me e anche da come reagisco me ne sono accorta”.





Amici 21, proteste del pubblico prima della finale

Si è scoperto che ad Amici 21 ci saranno diverse manche, che metteranno di fronte i vari finalisti. E per decretare chi andrà avanti in questa finale non ci sarà esclusivamente il televoto del pubblico. In alcune di questa gare ci sarà anche il voto di una giuria tecnica. Non sono stati forniti ulteriori dettagli su questo, come sottolineato dal sito ‘Blasting News’, ma è dato sapete che il voto varrà 50% per quanto riguarda la gente da casa e 50% per questa giuria. E subito sono partite le critiche.

Gli utenti hanno contestato questo voto misto e su ‘Blasting News’ sono apparsi alcuni commenti su questo tema: “Questo voto misto serve per far fuori uno amato dal pubblico, ma non previsto come vincitore. La paura è che possa servire a far fuori Alex e far vincere chi dicono loro”, “Anche Alex rischia perché col televoto supera sicuramente Sissi, ma bisognerà vedere come voterà la giuria tecnica”, “In questo modo stanno cercando di trovare il format giusto per far vincere a Serena la categoria ballo.

E invece Albe è stato criticato nei giorni scorsi. Albe è stato attaccato da alcuni utenti per il suo disco. Per questi internauti è troppo simile a quello di Sangiovanni e c’è dunque chi ha commentato: “Ma la scritta è uguale, perché?”, “Ma lo fanno apposta così, cioè hanno fatto un copia e incolla”, “Ma perché lo vogliono sangiovizzare a tutti i costi?”.

