“Ha rifiutato 200mila euro”. Arisa, il clamoroso ‘no’ all’offerta imperdibile. E lo ha fatto solo per lei

Arisa è una grandissima cantante italiana, ma anche un vero e proprio personaggio televisivo. Infatti, oltre che per le sue doti canore si è fatta apprezzare nell’ultima edizione di ‘Amici’ in veste sì di insegnante di canto, ma soprattutto per il suo carattere molto divertente. I suoi sketch con Rudy Zerbi hanno conquistato tutti i telespettatori. Ma ora ecco spuntare fuori una notizia bomba sul suo futuro: un rifiuto da record giunto decisamente a sorpresa, ma che sarà stato valutato a lungo da lei.

Qualche giorno fa l’artista ha più che superato la prova costume. Pieni voti per la foto in bikini che nel giro di qualche ora è spopolata sui social meritando la giusta attenzione di tutti. Non è la prima volta che accade per la cantante, già reduce di un outfit da piscina da vero incanto. Poco prima avevamo avuto modo di ammirare Arisa a bordo piscina con addosso uno splendido costume bianco intero, messo ancora più in risalto dai capelli lunghi neri della cantante. Ma ora torniamo alla notizia di attualità.

Il settimanale ‘Chi’ diretto da Alfonso Signorini ha saputo in anteprima una notizia lavorativa, riguardante Arisa, che ha del clamoroso. Ha deciso di dire nuovamente sì a Maria De Filippi e quindi la vedremo ancora all’opera ad ‘Amici 21’. Salvo clamorosi e improbabili colpi di scena, sarà nuovamente la professoressa di canto nel talent show di Canale 5. Ma per accettare questa proposta ne avrebbe rifiutato un’altra da capogiro. Aveva ricevuto un’offerta quasi irrinunciabile, ma ha detto a sorpresa no.





Arisa avrebbe ricevuto una chiamata da Sky’, che le avrebbe proposto di fare il docu-reality ‘Pechino Express’, che ora si intitola ‘Pekin Express’. E le hanno anche offerto un cachet da sogno, che sarebbe ammontato a quota 200 mila euro. Ma non è bastato incredibilmente a convincerla e ha preferito puntare su una esperienza che ha già fatto. Manca solamente la conferma ufficiale, ma Rosalba Pippa non ha voluto mettersi in gioco in quella trasmissione per dare il suo contributo alla De Filippi.

Quando si è lasciata con il fidanzato Andrea Di Carlo, Arisa ha detto: “Tu pensi che io non sappia scrivere, né pensare con la mia testa. E invece, lo sai che quando stiamo insieme cerco di venire dalla tua per non litigare e sto zitta? Abbiamo vedute diverse o forse troppo simili per cavarci qualcosa di buono. Davanti allo specchio troviamo l’amore, e sia per me che per te, ci vuole… qualcuno davvero capace di amare”.