Ha aspettato la finale di Amici 22, ma ora Arisa sembra aver comunicato qualcosa di davvero importante al pubblico. Le voci si sono rincorse per settimane, non trovando però conferme ufficiali. Nemmeno stavolta parliamo di un vero e proprio annuncio della cantante, ma certamente le parole usate in una sua Instagram story sono decisamente forti. E fanno intuire che lei abbia preso una decisione per quanto concerne il suo futuro.

La trasmissione Amici 22 è stata conquistata da Mattia Zenzola, ma Arisa aveva voluto dedicare anche un post molto commovente al suo allievo Wax, poi eliminato in finale da Angelina Mango: “Ora sì che puoi brillare come la stella che illuminava il tuo quartiere quando eri bambino e anche di più. Ho desiderato tante volte di essere come te, è stato bello conoscerti e so che mi mancherai. Sei un ragazzo speciale, sii perbene, viaggia nella luce e vedrai quanti doni dalla vita avrai”.

Leggi anche: “Maria? Ora lo devo dire”. Amici 22, Angelina Mango ha aspettato che finisse la finale





Amici 22, il messaggio di Arisa dopo la finale

E nelle scorse ore, quando ormai Amici 22 era ormai terminato, Arisa si è armata di cellulare e ha postato un messaggio sui social. Ha lasciato spazio all’interpretazione dei suoi follower, dato che non ha parlato direttamente di un argomento. Anche se le sue affermazioni sono sembrate per molti un chiaro riferimento alla trasmissione di Canale 5. Ciò che ha voluto esternare potrebbe avere a che fare con il suo futuro nel talent.

Questo quanto scritto da Arisa su Instagram: “Ci sono cose che quando finiscono è un peccato…Persone che quando non le rivedrai ti mancheranno…E nuova vita che chi lo sa? Tanto amore ho ricevuto, tanto amore ho dato, tanto amore devo ancora dare e ne voglio ancora. Senza perdere nessuno, grazie”. Sembrerebbe un suo addio ad Amici, infatti nella prossima stagione potrebbe aver rinunciato al suo ruolo di insegnante.

E il sito Leggo ha anche scritto la possibile motivazione del suo abbandono. Potrebbe voler concentrarsi unicamente su di sé, provando a proporre nuova musica e a cercare di prendere parte al prossimo Festival di Sanremo.