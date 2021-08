Arisa fuori da Amici di Maria De Filippi. La cantante non sarà nel cast dei professori nella prossima edizione in partenza a settembre. A svelarlo è stato il sito Dagospia e dopo la soffiata è arrivata la replica di Arisa che però di fatto non ha né confermato né smentito l’indiscrezione sul suo addio al talent.

”Amici, si cambia. La strampalata Arisa non sarà presente nella nuova edizione. Un lungo tira e molla ha fatto arenare una complicata trattativa”, ha scritto D’ago per poi aggiungere i nomi di Lorella Cuccarini come sua sostituta (“ha accettato la sfida spostandosi sul canto”) e di Raimondo Todaro, ex di Ballando con le Stelle. Arisa non ha reagito benissimo e risposto duramente a queste righe attraverso una Storia di Instagram: ”Io non sono sgangherata. Sono un’artista”.

Arisa fuori da Amici: “Il motivo”

“E tu? Come sei? Qualcuno lo sa come sei tu? Ti giudica? Ti piacerebbe sentirti giudicato sempre? Sgangherato è un termine che non mi rappresenta. Pyscho si. Scrivi Psycho e promuovi la musica invece di affossare la gente. Ciuccio non parlare di ciò che non sai e fatti i c…i tuoi”, ha scritto Arisa in una storia Instagram rivolta al portale autore dell’indiscrezione sul suo non-futuro ad Amici. Ma a questa ora se ne aggiunge un’altra. Sul motivo.





È Davide Maggio a svelare sul suo sito perché Arisa non sarà più ad Amici di Maria De Filippi. Secondo quanto riportato, tutto sarebbe nato per la decisione di Arisa di prendere parte a Pekin Express su Sky nelle vesti di concorrente. Questo avrebbe resto impossibile la sua presenza durante il primo periodo della trasmissione, il più delicato e dedicato alla formazione dei nuovi allievi.

Poi, dopo aver abbandonato l’idea di Pekin Express, Arisa avrebbe scelto di optare solo per Amici. Poi un nuovo dietrofront legato a motivi personali. Ma nel frattempo Maria De Filippi e la sua squadra studiavano le alternative per il cast dei prof, poi concretizzate. E pare che proprio in quel momento, forse una volta venuta a conoscenza del cambio con Lorella Cuccarini, Arisa ci avrebbe ripensato. Ma a quel punto era troppo tardi.