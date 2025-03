La settimana comincia col botto nello studio di Uomini e Donne per una coppia che proprio grazie alla partecipazione al programma di Maria De Filippi sta aprendo un nuovo, emozionante capitolo della sua vita. Lunedì 31 marzo 2025 ex dama ed ex cavaliere sono tornati per raccontare gli ultimi sviluppi e alla fine grande festa e due notizie clamorose.

Avevano lasciato la trasmissione di Canale 5 poco meno di un anno fa, a maggio 2024. Non sono sempre state rose e fiori ma alla fine, d dopo un periodo turbolento, i due sono tornati ad essere più che uniti. Lei aspetta un figlio che, grazie al ‘baby shower’ organizzato proprio in puntata, sappiamo sarà un maschietto. Ma non è finita qui perché dopo è scattata la proposta di nozze.

Baby shower e proposta di matrimonio a UeD

Asmaa Fares e Cristiano Lo Zupone sono stati ospiti di Maria De Filippi nella puntata di lunedì 31 marzo. Dopo essere entrati nello studio di Uomini e Donne e aver salutato tutti i presenti hanno scoperto il sesso del loro primo figlio insieme. Lo studio si è colorato di blu e i futuri genitori si sono stretti in un emozionante abbraccio.

“Ho vinto io” ha commentato lei. “È emozionante, è una tempesta d’amore. Viviamo in una bolla. Ci sono stati alti e bassi, ma lei un mese dopo usciti da qui ha fatto i documenti per fare la residenza da lei. Sono follemente innamorato, spero di dimostrarle quanto ci tengo e quanto la amo”, ha aggiunto l’ex cavaliere.

Poco dopo Cristiano ha lasciato lo studio ma solo per fare una sorpresa alla sua Asmaa. Dopo la dichiarazione d’amore recitata dagli altoparlanti, con la collaborazione del pubblico in studio, le ha chiesto di sposarlo. Sono stati i cavalieri del parterre maschile ad alzare di fronte agli occhi di lei uno striscione con su scritto “Mi vuoi sposare?”. L’ex dama, visibilmente commossa, è corsa da lui che nel frattempo si era inginocchiato con l’anello: “Certo che sì”, la risposta prima del bacio.