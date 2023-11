Grande Fratello, presto si cambierà giorno di programmazione. Il palinsesto di Canale 5 muterà per far spazio a Io Canto Generation di Gerry Scotti che è stato anticipato al giovedì. E così, a partire dal 16 novembre, il reality show di Alfonso Signorini anticiperà la messa in onda di 24 ore, andando ad occupare il lunedì e poi il mercoledì. Inoltre la doppia programmazione settimanale del GF durerà poco perché già dal 27 novembre ci sarà una sola sera a settimana, il mercoledì, per fare spazio al ritorno di Zelig.

Il doppio appuntamento riprenderà dopo le vacanze di Natale, quindi a metà gennaio. Ma alla luce degli ultimi fatti nella Casa, raccolti dal sito Anticipazioni Tv, la domanda è: ci sarà ancora Ciro Petrone? Salvo eliminazioni al televoto, l’ex Temptation Island ha fatto un gesto choc nella notte: avrebbe tentato di abbandonare la Casa aprendo la porta rossa.

Leggi anche: “Perché non sei un uomo”. Grande Fratello, Greta Rossetti contro Mirko: ha visto tutto





“Ha tentato di uscire dal GF aprendo la porta rossa”

Già prima dell’ultima diretta parlava di ritiro. Forse anche per questo motivo gli autori hanno deciso di fargli una sorpresa facendogli riabbracciare la sua fidanzata di cui provava tanta nostalgia. Il pensiero dell’abbandono sembrava cancellato, ma a quanto pare non è stato così. Nonostante l’incontro con lei e le parole di Signorini, l’attore avrebbe ancora intenzione di uscire.

O almeno è quello che deve aver pensato la scorsa notte. Stando alle ultime voci, il concorrente si sarebbe recato in confessionale per parlare con gli autori dei suoi pensieri ma non ne sarebbe uscito soddisfatto. Da qui, al momento dello spegnimento delle telecamere, Ciro Petrone avrebbe avuto un duro sfogo e avrebbe persino aperto la porta rossa con l’intenzione di andarsene.

A confermare in qualche modo questo episodio sarebbero state le parole degli altri concorrenti al mattino successivo. Più di qualcuno avrebbe parlato di Ciro Petrone, sostenendo sentirebbe molto la mancanza della fidanzata. Inoltre la frase riportata sul web – “Visto quello che ha fatto”– è stata ricollegata dagli utenti social al presunto tentativo di abbandonare la Casa. Ma dalle ultime immagini è ancora dentro.