“Vorrei fare un appello importante”. Beatrice Luzzi in lacrime al Grande Fratello. È successo tutto durante il pomeriggio-sera di mercoledì 17 gennaio. Una giornata davvero particolare per tutti, per Beatrice però un po’ di più. Ma andiamo con ordine: alcuni partecipanti hanno avuto l’opportunità di lasciare temporaneamente la Casa. Nel corso del pomeriggio, i partecipanti “storici”, coloro che sono entrati nel reality a settembre, sono stati convocati in un luogo appartato.

Qui, sono stati sorpresi da un messaggio sul display a LED che annunciava la possibilità di trascorrere un pomeriggio di relax fuori dalle mura di Cinecittà, senza però rivelare la destinazione. “Dopo quattro mesi di “resistenza” nella Casa, il programma ha deciso di premiare Anita, Beatrice, Fiordaliso, Giuseppe, Grecia, Letizia, Massimiliano, Paolo, Rosy e Vittorio, offrendo loro un pomeriggio di totale relax”, “si legge nel display. Poi il muro si è aperto e i partecipanti sono spariti come per magia.





Poco dopo, sono stati pubblicati alcuni video dei partecipanti che sembravano godersi un pomeriggio rilassante in quello che sembrava essere la piscina di una spa. E dopo alcune ore i partecipanti sono tornati in Casa, riunendosi con il resto dei loro coinquilini. Il ritorno non è stato felice per tutti, in particolare per Beatrice Luzzi.

È successo davvero! Alcuni concorrenti hanno staccato la spina per qualche ora dalle tensioni della Casa, ma saprete di più nella prossima puntata… 👀 #GrandeFratello pic.twitter.com/sob1n72Z39 — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 17, 2024

L’attrice è scoppiata in lacrime e si è poi scusata con la sua famiglia dicendo: “Vorrei fare un appello alla mia famiglia e scusarmi enormemente per non essere stati con voi ed essere uscita fuori a fare una cosa in cui non avevo voce in capito, scusatemi. Mi dispiace tanto”. Il motivo del suo dispiacere è legato al fatto che proprio quel giorno si è svolta la tumulazione di suo padre, scomparso il 3 gennaio.

lei si è svegliata piangendo perché oggi tumulavano il padre dico io solo oggi si poteva fare sta spa? o almeno non obbligare lei a farla ma tutto bene pic.twitter.com/j69HGjstWw — letteralmente alla frutta (@teresanna__) January 17, 2024

Per questo motivo, Beatrice aveva chiesto al GF di non partecipare alla giornata in spa. Tuttavia, sembra che gli autori non le abbiano dato la possibilità di scegliere. La notizia si è rapidamente diffusa sui social media, scatenando una serie di critiche contro il programma per la mancanza di sensibilità mostrata nei confronti della Luzzi.

