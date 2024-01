Al Grande Fratello Grecia Colmenares è arrivata all’inizio. L’attrice di soap opera è entrata nella Casa a settembre e in qualità di “veterana” ha avuto la possibilità di uscire. Insieme agli altri si è diretta nel Tugurio, dove è apparsa questa scritta sul Led: “Dopo 4 lunghi mesi di ‘resistenza” nella Casa, ha deciso di premiare Anita, Beatrice, Fiordaliso, Giuseppe, Grecia, Letizia, Massimiliano, Paolo, Rosy e Vittorio, regalando loro un pomeriggio di assoluto relax. Dove saranno diretti?”.

Sorpresa e anche choc per inquilini e pubblico, tutti a domandarsi: cosa sta succedendo? Dove sono diretti? Quello che sembra certo è che è si tratti di una bella sorpresa per i concorrenti. La frase “assoluto pomeriggio di relax” ha fatto ipotizzare che i protagonisti di Grande Fratello possano aver raggiunto una stanza ignota della Casa dove magari è stato allestito un centro benessere, hanno pensato diversi utenti.

Leggi anche: “Lui è gay”. Grande Fratello, le parole di Greta diventano un caso. E Varrese le dà ragione





“Grecia è al GF per lavorare”

Ma tornando a Grecia Colmenares, lei non sa che in queste ore una coinquilina ha parlato di lei. O meglio, sparlato. È Fiordaliso che solo ora, dopo 4 mesi di reality, si sta finalmente aprendo secondo i telespettatori. Per quanto amata per simpatia e ironia, spesso la cantante è stata accusata di non dire chiaramente ciò che pensa.

Ma ora, quasi come se avesse seguito il consiglio dei fan, si è espressa eccome. Su Grecia, che a suo dire sta recitando. “Lei è qui per lavorare, è come se fosse stata scritturata in un film e va avanti a essere Grecia Colmenares, grasie vida grasie vida grasie vida grasie vida…”, ha detto in un confessionale.

Fiorda su Grecia: -“Lei è qui per lavorare è come se fosse stata scritturata in un film e va avanti ad essere Grecia Colmenares grasie vida grasie vida grasie vida grasie vida NON CI CREDO”



FIORDA STA FINALMENTE DANDO #grandefratello #gf pic.twitter.com/yywIDl0wjk — Aurora 🪩💸👸🏻 (@Aurora300303072) January 17, 2024

Il video in cui Fiordaliso esprime il proprio parere in merito a Grecia Colmenares è piaciuto molto ai fan del Grande Fratello che si sono trovati, per la maggior parte, d’accordo con le sue parole: “Finalmente una che ha detto chiaro e tondo come stanno le cose”, “Spero che Fiordaliso cominci a esprimersi così anche fuori dal confessionale”, si legge.