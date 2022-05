Uomini e Donne, le ultime indiscrezioni sul programma di Maria De Filippi si fanno interessanti. Previsto l’arrivo di nuovi tronisti nel dating show di Queen Mary. Nomi che non passano di certo inosservati al pubblico di telespettatori e che avrebbero anche un certo ‘peso’ in termini di visibilità. Ecco di chi si tratta e soprattutto cosa ha risposto il diretto interessato.

I colpi di scena sembrano essere di casa a Uomini e Donne e infatti dalle ultime indiscrezioni si apprende che nel cast dovrebbero esserci Antonio Zequila, ma anche Pamela Prati e Valeria Marini. La notizia è stata riportata su Blastingnews dove a tal proposito si legge: “Si fanno sempre più insistenti le voci di un possibile debutto su Canale 5 di Uomini e Donne Vip”.





E ancora: “Maria De Filippi starebbe pensando di puntare su un format rodato e amato dal pubblico per l’estate in arrivo: al posto di Temptation Island, infatti, potrebbe andare in onda la versione del dating-show dedicata ai personaggi famosi”, ha aggiunto Antonio Zequila.

Nomi di un certo ‘peso’ in termini di visibilità, come si diceva all’inizio e indiscrezioni su cui lo stesso Antonio Zequila ha deciso di intervenire nel corso di un’intervista rilasciata per il settimanale Mio. Parole poi riportate da Gossipetv dove l’ex naufrago de L’Isola dei Famosi 16 ha affermato: “Stimo tanto Maria, sarebbe un onore lavorare con lei”.

Antonio Zequila ha poi aggiunto: “L’ho conosciuta nel 1991, quando ancora non faceva televisione. La trovo molto intelligente. Se mi vedo bene nel ruolo di tronista? I troni esistevano per i re e gli imperatori di un tempo, non credo ne esistano ancora per gli uomini. L’importante sarebbe trovare l’amore, anche su una sedia sgangherata”. Un ‘no’ secco, o così pare.

“L’ha aspettata sotto casa”. Alice uccisa dal fratello a 34 anni sotto gli occhi del marito