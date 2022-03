Nella puntata del GF Vip, del 28 febbraio, si è parlato molto di Antonio Medugno. Come qualcuno ricorderà, il giovane ha sofferto tempo fa di DCA, disturbi del comportamento alimentare. Ora ne è fuori, ma la paura di ricaderci è tanta. “Ho paura di rientrare in un circolo in cui entrai tempo fa, sull’alimentazione – ha detto Medugno – La cosa mi mette ansia perché sono cose che mi ha sempre risolto una persona che mi sta vicina che sta come risolverle”. Poi, durante la diretta dell’ultima puntata, Antonio – in lacrime – ha chiesto un incontro in confessionale con Alfonso Signorini per comunicargli il proprio ritiro.

Antonio Medugnonon è mai entrato nel dettaglio dei suoi problemi, ma ha dichiarato: “Riguardo la situazione che ho esternato un po’ di giorni fa, ho risentito di alcune problematiche fisiche. Sono stato poco bene. Mi sento molto vulnerabile psicologicamente, ho la testa debole. E quando mi è successo un po’ di anni fa sono entrato in un brutto momento, chiamiamolo così. Faccio difficoltà a parlarne, non voglio riviverlo mai più. […] Quello che vivo adesso è diverso, sto subendo varie cose e questa paura, dopo vari giorni, mi ha portato a prendere questa decisione”.

Per fortuna però, sono intervenuti il padre Vincenzo e suo fratello Michele. Sono loro che hanno convinto Antonio Medugno a non abbandonare la casa del GF Vip. Queste le parole dei due: “Amore non mollare, ti prego, non mollare, fuori c’è tanta gente che vuole che tu resti dentro. Sii forte come sei sempre stato”.





E ancora: “Voglio che non molli, voglio solamente questo”. A questo punto, Antonio Medugno, dopo le parole della sua famiglia ha detto: “Non mi fate sentire così. Va bene, se fuori è tutto a posto, resto“. Il motivo di quelle parole sono state poi spiegate dal conduttore.

Leggi anche...

Sii forte, Antonio. La tua famiglia ti ama. ❤️ pic.twitter.com/7N2SKEtUMn February 28, 2022

Alfonso Signorini infatti ha spiegato il perché. Sembra infatti che Antonio Medugno aiuti concretamente, dal punto di vista economico la propria famiglia. Per questo il giovane è voluto rimanere: quel “Se è tutto a posto fuori”. Un messaggio bellissimo.