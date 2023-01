Antonino Spinalbese, il duro attacco fuori dal GF Vip 7. Il concorrente del reality show di Alfonso Signorini continua a dividere il pibblico in due fazioni di pensiero diverse. Molti volti noti nel mondo dello spettacolo hanno detto la loro e oggi al coro si aggiunge la figlia di Wanna Marchi, Stefania Nobile ospite di Casa Pipol.

Stefania Nobile contro Antonino Spinalbese. Madre e figlia ospiti di Casa Pipol e come lasciarsi sfuggire l’occasione di parlare senza troppi peli sulla lingua? Stefania Nobile ha confessato di non nutrire molta simpatia nei riguardi dell’ex compagno di Belen Rodriguez. E la figlia di Wanna Marchi non ha certo usato troppi giri di parole.

Stefania Nobile contro Antonino Spinalbese: “Lo detesto”

“Chi tra i personaggi del GF Vip sponsorizzerei e chi non pubblicizzerei mai? Sai chi detesto io? Lo amano tutte e io non lo sopporto, lo detesto, Antonino Spinalbese”, queste le parole di Stefania Nobile nei riguardi di Antonino Spinalbese. Ovviamente la figlia di Wanna Marchi non si è tirata indietro dal commentare ulteriormente le motivazioni che la spingono ad assumere tale posizione: “Per me è roba che… per carità, mio Dio, è l’anti sensualità, l’anti uomo, l’anti tutto”. (“Volevano che ci suicidassimo”. Wanna Marchi e Stefania Nobile, il racconto choc dopo il carcere).

E ancora: “E già ha una voce angosciante. Io detesto le persone che hanno la voce senza mai alti né bassi. Così come Giuseppe Conte. Non è che paragono Antonino a Conte, non lo elevo così tanto. Però hanno la voce inquietante come il trapano del dentista. Che lui parli di amore, di sua figlia o di patate arrosto sembra sempre stanco. Pare che abbia fatto qualcosa con una donna fino all’attimo prima. Poi è avvilente se è considerato un mito o un esempio di sensualità. Ragazzi ai miei tempi c’erano veri divi come Robert De Niro o Al Pacino. Lui piace davvero? Mi chiedo come possa piacere”.

E se pensate che nel mirino di Stefania Nobile sia finito solo Antonino, vi sbagliate. La figlia di Wanna Marchi ha preso di mira anche Luca Onestini: “Mi spiace molto la figura che sta facendo Onestini. Mi ha fatto capire che il personaggio non era lui. Gli Oneston era Tonon, Onestin non c’è più. Lui sparla troppo, non pensavo che un uomo potesse essere così pettegolo. Poi se deve criticare fallo in faccia”. Con tanto di eco da parte della mamma: “E c’è anche il vecchietto non si sopporta“.