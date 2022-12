“Cosa ha fatto di notte”. Nikita incastrata, ora che Antonino ha parlato il fattaccio è venuto fuori (VIDEO)

Antonino Spinalbese, l’affondo su Nikita Pelizon fa il giro del web nel giro di poco. Non sarebbe una novità per i fan del programma, infatti più passa il tempo e più l’ex di Belen non fa che sottolineare atteggiamenti in Nikita che non andrebbero per nulla bene, a suo dire. E il duro colpo arriva in seguito a un vivo confronto tra Nikita e Luca Onestini che Antonino ha commentato senza troppi giri di parole.

Antonino Spinalbese contro Nikita Pelizon. Tra i due gieffini ormai è risaputo che non scorra buon sangue. Ogni occasione diventa quella giusta per sferrare frecciatine al veleno che poi diventano motivo di dibattito anche tra gli utenti. Questa volta tutto ha avuto inizio quando Spinalbese trovandosi in giardino con Wilma Goich e Ginevra Lamborghini non ha potuto fare a meno di criticare Nikita dopo la lite avuta con Luca Onestini.

Antonino Spinalbese contro Nikita Pelizon: “Ho visto tutto, ecco cosa ha fatto…”

Stando al punto di vista del gieffino, Nikita avrebbe manifestato un malessere inesistente accorgendosi che la telecamera stesse riprendendo tutto: “Mi dicono ‘basta fare così dai, basta nominarla, nomina altri’. Ma siete fuori di testa, basta? Inutile dire cosa mi ha fatto di male, è una storia lunga e non c’ho nemmeno più voglia di ripeterla”, afferma Antonino. (“Non te lo perdono”. GF Vip 7, scontro finale tra Antonino Spinalbese e Giaele De Donà).

E il duro sfogo con affondo procede: “Ho una mia storia e piano piano la stanno capendo tutti. Adesso la cosa però si è placata perché lei ha Onestini. Però non è che sono felice se lei sta male per lui, assolutamente. A te piace? Piace tanto a tutti anche fuori da qui. Eppure devi vedere come si posiziona bene sotto le telecamere. E non dire di no, l’ho vista io proprio”, sottolinea Antonino senza troppi giri di parole.

“Ero nel letto a fianco a lei. Poi vi dico cosa ha fatto di notte. Dovresti vedere che scena da Oscar che ha fatto, sì proprio una scenetta da Oscar. Ma adesso non mi va di stare qui a parlare di Nikita”. Dunque il gieffino racconta ai compagni di gioco “la scena da Oscar” di Nikita dopo la lite con Onestini: “Io ero accanto a lei in camera, è passato Luciano per dirmi ‘ti ho messo i pantaloni al loro posto’. Io ho fatto finta di dormire perché non volevo rispondergli e cercavo di addormentarmi. Hanno spento le luci, lei è arrivata, mi pare avesse discusso con Onestini, si è messa nel letto”.

#Antonino dice che Nikita è incoerente e finta .



Disse quello finto e confuso su 3 donne nel giro di 3 mesi. #GFvip — Per me (@Linkem25) December 17, 2022

“La telecamera era puntata giù nell’armadio di Oriana. Si vede che lei si stava struccando. Appena ha visto che la telecamera si girava, lei invece che stare sdraiata si è raggomitolata facendo quella triste. Dai mi sono detto ‘ma perché capitano tutte a me e la becco sempre?’. Vi giuro che l’ho visto”.