GF Vip 7, Antonino Spinalbese ancora nell’occhio del ciclone dopo il nuovo confronto con Giaele De Donà. Tutto è successo dopo giorni molto movimentati successivi l’ingresso di Ginevra Lamborghini. Il ritorno tra le mura di Cinecittà dell’ereditiera era proprio funzionale alla dinamica con l’hair stylist dal momento che tra i due il feeling è abbastanza evidente. Tanto che lui si è praticamente dichiarato. “Cosa significa? Ti eccita il fatto che una non ti ascolti, non ti consideri, se la chiami ti dice che deve fare altro?”.



“È normale che ti stuzzica e ti faccia anche sorridere questa roba qua? E per quanto possa essere noiosa, se Ginevra vuole fare così per i prossimi 4-5 anni, faccio così anche io… non è che abbiamo 60 anni”, sono state le parole di Antonino. Antonino Spinalbese che in veranda con Attilio Romita ha scoperto che Ginevra Lamborghini non è single, come lei stava facendo credergli.

GF Vip7, Antonino Spinalbese nuovo scontro con Giaele De Donà



Si parlava del loro rapporto e quando lui ha spiegato che “se lei fosse entrata da fidanzata, io non mi sarei preso tanta confidenza perché mi sarei messo nei panni del fidanzato”, è intervenuto il giornalista che gli ha raccontato tutta la verità. “Quella cosa che era nata prima del GF Vip ha detto che c’è, le ho chiesto “e Antonino?” Ha detto “Con lui va bene così com’è” sono state le parole di Attilio Romita all’hair stylist.



Un rapporto molto complicato quello con Ginevra. Tanto che quando Alfonso Signorini l’ha introdotta nella Casa come ospite per una settimana, fingendo che tramite lei Antonino avrebbe potuto lasciare il programma per tornare da Luna Marì, l’hair-stylist non ci ha pensato due volte e ha accettato. Questo gesto ha fatto molto dispiacere Giaele De Donà, che ha voluto affrontare di petto lo spizzichino, rivelando.



“Ci sono rimasta male quando te ne stavi andando via senza neanche salutarmi, ma ti rendi conto? Non dovevi prendere neppure in considerazione l’idea di lasciarmi lì da sola, io capisco che vuoi uscire per andare via e tornare da tua figlia, ma se te ne fossi realmente andato senza salutarmi io ci sarei rimasta male”. Insomma. Un atteggiamento che proprio non avrebbe perdonato.