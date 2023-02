Antonino infrange il regolamento del GF Vip 7. L’accusa parte dai social, dove tantissimi utenti si sono scagliati contro il concorrente e hanno chiesto l’intervento dei piani alti del reality show condotto da Alfonso Signorini con opinionisti Sonia Bruganelli e Orietta Berti.

In questi mesi sono stati tanti i concorrenti che hanno violato il regolamento. Oriana Marzoli e Luca Onestini sono spesso al centro delle critiche della regia per l’uso della lingua spagnola (cosa ovviamente vietata) e l’uso degli occhiali da sole all’interno della casa. Nelle scorse settimane anche Daniele Dal Moro aveva infranto il regolamento del GF Vip 7.

Leggi anche: “Glielo chiedo ufficialmente!”. Ginevra Lamborghini, Antonino è al GF Vip e lei lancia la bomba





Antonino infrange il regolamento del GF Vip 7

Come segno di protesta, il vippone ha più volte tolto il microfono costringendo la regia a intervenire più volte. Il regolamento del reality show è ferreo e a seconda del comportamento di concorrenti Alfonso Signorini e gli autori prendono provvedimenti disciplinari. Lunedì scorso, infatti, i vipponi sono stati puniti con il dimezzamento del budget per la spesa a causa delle continue liti, violazioni del regolamento e linguaggio scurrile.

Ora è il web a chiedere la testa di Antonino Spinalbese, accusato di aver violato il regolamento. Come tutti sanno, il vippone è stato fuori per una decina di giorni a causa di un intervento chirurgico che ha subito a seguito di alcuni problemi avuti all’interno della casa. Fuori dal GF Vip l’ex di Belen ha ovviamente avuto accesso a diverse notizie e in barba al regolamento ha spiattellato tutto alle sue amiche.

“Antonino mi ha già detto che Micol sarà la preferita al cento per cento. Anche perché lui mi ha detto che quando è uscito si è reso conto un po’ di chi sono i preferiti e queste cose qui“, ha riferito infatti Antonella Fiordelisi. Ai vipponi che escono fuori dalla casa è severamente vietato rivelare notizie esterne agli altri concorrenti, ma Antonino Spinalbese ha infranto il regolamento. Per questo motivo i social chiedono l’intervento del GF Vip e una punizione per il concorrente.