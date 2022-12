“Mi dispiace, devo uscire”. Antonino Spinalbese, nella notte l’annuncio ai concorrenti del GF Vip

Antonino Spinalbese esce dal GF Vip. Dopo l’ingresso nella casa di Ginevra Lamborghini, l’ex fidanzato di Belen Rodriguez dovrà abbandonare il reality per circa una settimana. Grazie alla storia, ormai arrivata al capolinea, con Oriana Marzoli, il rapporto con Giaele e il ritorno di Ginevra, in questi giorni Antonino è uno dei concorrenti più chiacchierati del GF Vip 7.

Nonostante la squalifica arrivata a sole due settimane dall’inizio del reality show, Ginevra Lamborghini è rientrata in casa per portare scompiglio e il piano di Alfonso Signorini, che in tutti questi mesi ha fatto di tutto per creare la dinamica Antonino-Ginevra, ha funzionato.

Antonino Spinalbese esce dal GF Vip per un intervento chirurgico

Per questo motivo il rientro in casa di Ginevra Lamborghini ha fatto posticipare l’uscita dal Grande Fratello di Antonino Spinalbese. La notizia è stata annunciata dallo stesso concorrente della settima edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini. Intanto è ufficiale la notizia del rientro nella casa di Ginevra Lamborghini.

Antonino Spinalbese esce dal GF Vip 7 per sottoposi a un piccolo intervento chirurgico. Il vippone ha spiegato ai coinquilini di avere una cisti da curare e di dover abbandonare la casa del Grande Fratello Vip e di rientrare dopo cinque giorni di quarantena. “Ha una ciste non si sa dove, di solito viene fatta una cura farmacologica per vedere come evolve e poi di solito viene tolta. E poi viene analizzata per evitare situazioni anomale. Nel caso di Antonino penso che si comporteranno come da prassi, con una quarantena causa COVID”, si legge su Twitter.

Ginevra menciona la operación de Antonino y enseguida Censura #Gfvip — HisFavMorena (@SandraM25099345) December 14, 2022

La scorsa notte i concorrenti si trovavano a chiacchierare in giardino delle feste in arrivo e l’ex di Belen ha confermato la sua uscita dalla casa: “Se c’arriviamo a Natale? Sì, ma io prima devo fare quella cosettina per cui uscirò. L’operazione? Em sì e…“. Ovviamente la regia ha censurato il tutto.