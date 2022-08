“Sappiamo cosa fa”. Antonino Spinalbese, l’attacco dopo la conferma per il prossimo GF Vip

Se ne parlava già da diverso tempo, ma solo negli scorsi giorni il nome di Antonino Spinalbese come concorrente ufficiale GF Vip 7 era diventato quasi ufficiale. Quasi, perché la conferma da parte di Alfonso Signorini non c’è, ma sono in pochi a credere che ormai l’ex di Belen non entrerà nella casa. Anche perché gli indizi non sono mancati. Alfonso Signorini, come fatto in precedenza per altri vip, ha pubblicato un post con diversi indizi. “Concorrenti sbadati quest’anno al Grande Fratello Vip. A chi appartengono questo portachiavi e questo cellulare?”.



Oggetti che appartengono all’hair stylist ex di Belen Rodriguez. Belen che non avrebbe preso per niente bene la cosa. La showgirl infatti teme che con Antonino Spinalbese dentro la Casa i gossip e le indiscrezioni sulla loro storia esplodano letteralmente. Già se ne parla adesso, figurarsi quando l’hair stylist starà lì dentro. Secondo quanto riportato da Alessandro Rosica, Belen avrebbe minacciato l’ex: “Se vai (al GF Vip, ndr), non ti azzardare a parlare di me o di mia figlia o ti denuncio”.





Antonino Spinalbese al GF Vip 7? C’è chi dice no



Tra Antonino e Belen i rapporti sono a dir poco gelidi. Lui per ora non risponde alle provocazioni, preso dal suo nuovo amore. Lei si chiama Giulia Tordini, ha 31 anni e lavora come designer di gioielli. Non è la prima frequentazione che l’hairstylist ha avuto per il dopo Belen. Pare infatti precedentemente abbia avuto anche una brevissima storia con la modella Helena Prestes, ma non c’è stato nulla di veramente concreto che potesse far pensare ad una relazione duratura. (Leggi anche Ilary Blasi, la decisione dopo la separazione con Francesco Totti).



Con Giulia le cose paiono essere differenti, infatti la scintilla è scattata eccome e i due sembrano già parecchio innamorati. Certo è che la sua partecipazione al GF Vip 7 non è vista di buon occhio neppure dai fan del programma. Nello specifico una lettrice ha inviato una lettera alla posta di Alessandro Cecchi Paone sul settimanale Nuovo Tv.



Senza tanti fronzoli ha attaccato la partecipazione di Antonino Spinalbese al GF Vip 7. “Essere l’ex di Belen è abbastanza per essere considerato un vip? Secondo me vive solo di luce riflessa”. A smorzare i toni ci ha provato proprio Alessandro che ha risposto: “Una possibilità non si nega a nessuno, o quasi”. Ne vedremo delle belle.

