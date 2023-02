Antonino Spinalbese, il gesto a sorpresa. Un traguardo importante per la gieffina che ha festeggiato i suoi 30 anni proprio nella casa del GF Vip 7. Ma nel corso dei festeggiamenti, l’ex di Belen Rodriguez ha lasciato tutti senza parole, festeggiata compresa ovviamente. E poi applausi e grandi risate per il regalo ‘hot’ del concorrente.

Antonino Spinalbese fa un regalo a Nicole Murgia. Un traguardo importante, quello dei 30 anni, che non poteva che andare incontro a una festa a sorpresa. Inquilini del GF Vip 7 riuniti intorno alla neo-trentenne e tante decorazioni tra palloncini e trombette. Ma nel corso dei festeggiamenti il regalo più bello e inaspettato è stato proprio quello ricevuto da Antonino Spinalbese. Tutto avrebbe avuto inizio quando il gieffino si è avvicinato a Nicole chiedendole di ballare insieme un lento.

Antonino Spinalbese fa un regalo a Nicole Murgia: tutti senza parole

Ovviamente Nicole non poteva che accettare lusingata e così la coppia ha iniziato a danzare al centro di un cerchio creato dagli altri inquilini della casa. Scena romantica che non poteva che concludersi con una sorpresa molto speciale. Incoraggiato da un coro di “bacio, bacio!”, Antonino Spinalbese ha veramente osato: ecco dunque un bacio a stampo regalato a Nicole Murgia che è rimasta piacevolmente colpita. Applausi e risate divertite da parte degli altri gieffini che si sono dunque lanciati sulla festeggiata in una caloroso abbraccio di gruppo.

Ma il fatto non poteva che essere ampiamente commentato tra gli utenti che hanno dunque espresso il loro punto di vista con un pizzico di ironia: “Antonino ha lasciato un ricordo alla Murgia prima di uscire giovedì…che bravo ragazzo!”, e ancora: “Ne è valsa la pena che non uscisse ieri, solo per questo!”. E ovviamente il ‘regalo’ a sorpresa costituito dal bacio non può che lasciare sognare altri fan del programma a occhi aperti.

Sono in molti a chiedersi se il gesto di Antonino Spinalbese abbia saputo lasciare un segno nel cuore della gieffina. Sul rapporto con l’ex di Belen, Nicole Murgia aveva confidato qualcosa solo pochi giorni prima del compleanno: “Non sono la tipa che va a stuzzicare, è una cosa lontanissima da me. Non ho ancora modo di poter dire se Antonino potrebbe essere per me un ipotetico interesse (…). L’unico momento in cui io e lui siamo rimasti soli, eravamo in giardino, abbiamo parlato seriamente di qualcosa, con lui ho fatto un bellissimo discorso sui bimbi…”.