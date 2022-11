Antonino e Giaele si sono avvicinati sempre di più in queste ultime settimane al GF Vip 7. Al punto da nascondersi dalle telecamere per ritagliarsi dei momenti in privato, per esempio sotto le coperte o in una ‘capanna’ improvvisata in giardino.

Poi lunedì scorso, dopo la puntata, un primo allontanamento tra i due vipponi. È successo quando l’influencer ha capito che il marito Brad sta reagendo a questa complicità. Giovedì sera, poi, la lettera di lui che ha mandato in crisi Giaele: è finita in lacrime ascoltando le sue parole, anche se il messaggio si è comunque concluso con una dichiarazione d’amore.

Antonino Giaele, il video che scatena i fan GF Vip 7

In queste ore, un altro aggiornamento. O meglio, un sospetto pesante si è insinuato tra i fan del GF Vip 7: e se Antonino e Giaele fossero d’accordo per dare vita a una falsa storia d’amore e creare così maggiore interesse nel pubblico? Sospetto, questo, che nasce da un video.

“Funziona, funziona, sì, sì”, dice Antonino nella clip. E Giaele: “Davvero? Anche secondo me… Cos’è questa faccia?”. “Abbiamo capito che funziona”, la risposta dell’ex fidanzato di Belen. Ora, va precisato che non è dato da sapere l’argomento della conversazione. Questo scambio di battute è solo un estratto di un discorso certamente più ampio.

‼️‼️ ascoltateee



Dicono che La loro storia funziona e per i poi Antonino spara una delle cagate @GineLamborghini #gintonic #gfvip pic.twitter.com/XGJ6Xhf4Jg — Rachia (@cinzia85913307) November 4, 2022

Ma sono bastate queste frasi per scatenare il pubblico del GF Vip 7, che poco crede a questa ‘amicizia speciale’: “Grande attrice prima piange senza poi grandi lacrime poi ride come una pazza. E i soldi fanno gola. Io penserei più alla figura che fa con la sua famiglia visto che all’inizio mi sembrava molto preoccupata. Tutta finzione”, scrive uno. E un altro: “A me fa rabbia lui che nonostante tutto e ciò che hanno letto nella lettera di suo MARRRITO, sta lì con lei che gli tiene avvinghiato il braccio. E non le fa capire di allontanarsi… Capisco l’essere buono, e lo è… ma c’è un limite”.