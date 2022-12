“Deve operarsi”. Problemi di salute, Antonino fuori dal GF Vip per un intervento chirurgico

Antonino fuori dal GF Vip per un problema di salute. La notizia è stata annunciata dallo stesso concorrente della settima edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini. Intanto è ufficiale la notizia del rientro nella casa di Ginevra Lamborghini. Nonostante la squalifica con l’accusa di bullismo, Signorini ha deciso di farla rientrare.

“La nostra Ginevra non entrerà nella Casa come concorrente perché è stata squalificata – quindi detto il conduttore – Però una settimana nella casa sì, anche perché noi non vediamo l’ora di capire come Antonino reagirà!“. E alla luce di questa notizia, in molti si sono chiesti cosa accadrà tra i due, che però potrebbero non incrociarsi a causa dell’uscita di Antonino.

Antonino fuori dal GF Vip per un problema di salute. L’ex fidanzato di Belen Rodriguez ha spiegato ai coinquilini di avere una cisti da curare e di dover abbandonare la casa del Grande Fratello Vip per un piccolo intervento chirurgico. In molti si sono chiesti se Antonino lascerà la casa prima dell’arrivo di Ginevra, ma il loro incontro non sembra a rischio.

Alfonso Signorini in primis ha sempre puntato sulla Lamborghini e Spinalbese e l’ingresso della sorella di Elettra è stato organizzato proprio per far incontrare nuovamente i due. Fuori dalla casa, Antonino dovrà sottoporsi a un piccolo intervento chirurgico per curare una ciste. La notizia è stata commentata sui social: “Ditemi che non è vera questa cosa che domenica o lunedì Antonino dovrebbe uscire per non si sa quanto tempo per curare una ciste e lunedì sarebbe dovuta entrare la benzinaia per lui, oddio ora l’elfo sclera di brutto ma questo succede quando si fa una cosa che il twitter condanna”.

Ha una ciste non si sa dove, di solito viene fatta una cura farmacologica per vedere come evolve e poi di solito viene tolta. E poi viene analizzata per evitare situazioni anomale . Nel caso di Antonino penso che si comporteranno come da prassi, con una quarantena causa COVID — Gaia Bastita (@BastitaGaia) December 9, 2022

“Antonino ha appena detto che domenica o lunedì esce per operarsi ad una ciste e gli hanno detto che resterà fuori per cinque giorni se non di più in base a cosa gli dirà poi il dottore, e lunedì in casa rientra Ginevra”, “Ha una ciste non si sa dove, di solito viene fatta una cura farmacologica per vedere come evolve e poi di solito viene tolta. E poi viene analizzata per evitare situazioni anomale. Nel caso di Antonino penso che si comporteranno come da prassi, con una quarantena causa COVID”, sono alcuni dei tweet pubblicati sull’uscita di Antonino dalla casa del GF Vip 7.