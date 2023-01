Tensione altissima al GF Vip 7 tra Antonella Fiordelisi e Alberto De Pisis. Tutto capita dopo le nomination, più precisamente dopo che Alberto decide di nominare Antonella. Siamo verso il finale della serata, qui si discutono le nomination e De Pisis decide di puntare il dito proprio sulla Fiordelisi. Commenta e giustifica il voto così: “Antonella, perché sono tante le incongruenze che ho visto nei confronti di Edoardo questa settimana”.

E ancora: “Tu sai benissimo, ma lo sanno tutti, quanto io sia stato fin dall’inizio un sostenitore della coppia. Penso però che son passati 140 giorni e nell’ultima settimana sei esagerata. Non tanto nel come vi interfacciate tra di voi, ma nelle incongruenze e tante volte nell’autovittimizzarti. Te l’ho già detto“. A quel punto riprende la parola Alfonso Signorini che passa la palla direttamente ad Antonella che naturalmente risponde a tono con “estrema cattiveria”, fa notare qualche utente sui social: “Penso che me l’aspettavo da una persona che è innamorata o ha un debole per Edoardo“.

Tensione al GF Vip 7 tra Antonella Fiordelisi e Alberto De Pisis

Alberto De Pisis allora decidere di mettere le carte in tavola con Antonella e farle capire che la sua non è una nomination dettata dall’amore o dall’invidia, ma dalla realtà delle cose: ovvero il rapporto estremo che hanno Antonella ed Edoardo nella casa, che fa male un po’ a tutti. Il ragazzo si è onestamente lasciato andare a questa spiegazione ma per la Fiordelisi le cose non sono di certo migliorate.

A quel punto Alberto commenta: “Non mi stupisco che fatichi a capire quanto è sottile la parola amore, la declinazione che c’è“. De Pisis dice poi di non avere nulla contro di lei e di non averla mai nominata in tutto questo tempo che hanno passato insieme in casa: “Un po’ cozza con quello che hai appena detto”.

E conclude: “Tra me e te non c’è competizione, te lo posso assicurare“. Neanche a dirlo, tutto il pubblico si è posizionato nella curva di Alberto De Pisis, anche perché molto spesso risulta davvero impopolare il modo di fare di Antonella. Di fatto è lui che vince questa piccola battaglia all’interno della casa di Cinecittà. Ma basta questo per vincere la guerra? Assolutamente no.

