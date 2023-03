Per la gioia immensa dei #Donnalisi del GF Vip 7, Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria sono tornati insieme. Insomma, anche se il giovane era stato cacciato in malo modo per aver commesso dei gesti molto violenti nei confronti della ragazza, i due sono più innamorati che mai. Come abbiamo già raccontato, Edoardo non era presente in studio per scelte di produzione (nessuno degli eliminati per comportamenti scorretti è invitato alle dirette, tranne Ciacci e Ginevra Lamborghini).

Antonella appena uscita ha chiesto subito ad Alfonso Signorini dove fosse e lui gli ha risposto che era sulla strada che lo portava a Cinecittà. Il giovane, appena saputo dell’eliminazione della Fiordelisi, ha scritto sui social:“Sia chiara una cosa: Antonella è uscita per scelta del suo stesso fandom, il principale motivo è stato il suo malessere emotivo. Per me hai vinto tu”.

Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria sono tornati insieme

A quel punto non si poteva far altro che stare insieme, finalmente senza le telecamere. Così Edoardo è andato negli studi televisivi (non si capisce se sia stato costretto ad attenderla fuori) e poi i due sono andati a casa. Possiamo solo intuire quello che sia successo tra i due, finalmente con privacy. Fatto sta che stamattina Edoardo Donnamaria scrive sui social: “Chi dorme più”.

Una frase che vale più di mille parole, scritta a corredo di un video in cui Antonella è in accappatoio sul letto mentre ride a crepapelle. Poco prima di arrivare a casa e dopo la fine della diretta, Antonella Fiordelisi aveva fatto anche un’altra storia su Instagram in cui cantava a squarciagola “Il più grande spettacolo dopo il Big Bang” di Jovanotti. Di fianco a lei Edoardo che guidava e la portava a casa.

La ragazza è stata eliminata dal gioco con l’8% dei voti. Quando ha capito cosa è successo con la madre, Antonella ha dichiarato: “La capisco, però sono cose mie. Se poi decido di rimanere vuol dire che voglio arrivare fino in fondo”. Ora non ci resta che attendere e capire se questa relazione andrà avanti, come sperano i Donnalisi, oppure naufragherà come invece tanti utenti credono. Staremo a vedere.

