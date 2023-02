Scoppia la lite in casa GF Vip 7. Più ci si avvicina alla serata del gran finale e più le tensioni sembrano crescere. Negli scorsi giorni il pubblico italiano ha avuto modo di seguire le turbolennti vicende sentimentali di Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria. Questa volta a essere presa di mira è invece Micol Incorvaia.

Lite tra Antonella Fiordelisi e Micol Incorvaia al GF Vip 7. Si accendono gli animi nella casa più spiata d’Italia, e questo è accaduto nel cuore della notte. Prima Luca Onestini, Oriana e Diamante e le accuse di razzismo, poi il confronto tra Oriana Marzoli e Martina Nasoni: “Spero che tu mi chieda scusa in diretta, ok? Ridicola e rosicona! Mi ha chiamato pu*ta. Mi ha detto che io la faccio fuori. Ma come ti permetti?“. E questo solo un assaggio di quello che è accaduto poco dopo.

Lite tra Antonella Fiordelisi e Micol Incorvaia al GF Vip 7: video

Come se non bastasse, si sarebbe messo di mezzo anche Edoardo Donnamaria, poi zittito non appena espressa la sua opinione a riguardo. Ma non finisce qui perché a rincarare la dose anche Antonella Fiordelisi che ha subito fatto notare al fidanzato: “Questi sono veri amici? Ti hanno cacciato! Chi vuole bene non si comporta così“. Dopo queste parole, Micol Incorvaia non ha potuto che replicare con toni decisamente infastiditi.

“Sai che non siamo in quinta elementare e che tra amici si può litigare senza smettere di volersi bene?“. A questo punto Antonella Fiordelisi non ha certo esitato a rispondere ulteriormente e con sarcasmo ha detto: “Amore mio, i tuoi amici ci vogliono far litigare, non so se l’hai capito. Non litigheremo mai io e Edoardo! Ci sposeremo e faremo dei figli. Forse non avete capito”.

Ma quanto è stupida Antonella? Finalmente Micol ha smesso di fare la democristiana! #gfvip pic.twitter.com/m9QmawP5CA — €10🍸🫦 (@J0j0j01010) February 19, 2023

E ancora: “Ne faremo anche due di figli. Faremo tanti figli! Già lo facciamo tutte le notti, pensa quanti figli faremo. Micol vai a farlo pure tu la notte che ne hai bisogno, fidati! Vediamo fra me e Micol chi durerà di più e farà più figli qua fuori, vedremo fra cinque anni!“. La situazione è sicuramente sfuggita di mano a molti vipponi.