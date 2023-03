Antonella Fiordelisi è crollata al GF Vip 7 dopo la squalifica del fidanzato Edoardo Donnamaria. Al giovane è stata contestata l’ennesima (quantomeno l’ultima) brutta reazione che ha avuto nei confronti di Antonella Fiordelisi, cosa dalla quale era stato precedentemente ammonito.

Edoardo Donnamaria ha usato delle parole pesantissime per descrivere la ragazza ed è per questo che la produzione del programma, dopo averlo messo in guardia tantissime volte, ha deciso di allontanarlo da quella casa. La decisione è stata presa dopo l’intervento di Pier Silvio Berlusconi.

Antonella Fiordelisi, bufera dopo il GF Vip: “Lacrime finte”

Ovviamente l’uscita di Edoardo Donnamaria ha scatenato la reazione della concorrente ed ex schermitrice . Le lacrime di Antonella Fiordelisi durante la scorsa puntata del Grande Fratello Vip non sono passate inosservate. Dopo l’annuncio di Alfonso Signorini, la vippona non è riuscita a trattenere le lacrime.

Dopo l’uscita di Edoardo Donnamaria Antonella Fiordelisi è scoppiata in lacrime e si è sfogata con i suoi compagni di avventura. La concorrente è stata tranquillizzata da Alfonso Signorini ma un video ha messo in discussione la reazione dell’ex schermitrice.

Il filmato incriminato mostra Antonella Fiordelisi, che non sa di essere ripresa, mentre ride insieme ai concorrenti. Ma appena viene chiamata da Alfonso Signorini inizia a piangere. Furiosa la reazione del pubblico: “È telecomandata, non ci sono altre spiegazioni. Davvero ridicola”, “Mai vista concorrente più finta, buttatela fuori immediatamente”, sono alcuni dei commenti sul video pubblicato in rete.