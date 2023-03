Edoardo Donnamaria è stato squalificato dal GF Vip 7 lasciando senza parole la fidanzata Antonella Fiordelisi, gli altri concorrenti e i telespettatori del reality show in onda su Canale 5. L’annuncio è arrivato in apertura di puntata, la quarantesima, da Alfonso Signorini dopo il primo ammonimento di Edoardo Tavassi. Il fratello di Guendalina è stato punito per aver rotto una stecca del biliardo e aver pronunciato parolacce.

“Edoardo, siamo stati spesso tolleranti, sia con il gruppo che con te in particolare. Sai bene quante volte sei stato richiamato, non solo dal Grande Fratello, ma anche da me personalmente, persino qualche giorno fa in confessionale – ha spiegato il conduttore del GF Vip – per il tuo comportamento spesso aggressivo e provocatorio”. Un comportamento che il volto di Forum ha spesso avuto con la fidanzata Antonella Fiordelisi, ma per il quale non era mai stato punito.

Antonella Fiordelisi, al GF Vip 7 un biglietto per Edoardo Donnamaria

“Come se niente fosse, dopo il mio ultimo richiamo di venerdì sera in puntata, ieri pomeriggio mentre preparavi un panino per Antonella hai avuto nei suoi confronti l’ennesima reazione esagerata, con un linguaggio volgare e un atteggiamento, ancora una volta, aggressivo e intollerabile. A questo punto, per tutte queste ragioni, le conseguenze sono inevitabili. Sei ufficialmente squalificato dal gioco”, ha detto Alfonso Signorini annunciando la squalifica del fidanzato di Antonella Fiordelisi.

“Purtroppo quello era un momento in cui non era facile controllarsi. Ero deluso perché Antonella non aveva notato che avevo fatto delle cose carine per lei”, le parole del concorrente dopo l’annuncio della squalifica. Prima dell’uscita di scena del vippone, Antonella Fiordelisi ha potuto incontrare Donnamaria per un ultimo saluto. La giovane è scoppiata in lacrime scusandosi con il fidanzato, poi è stata beccata dalle telecamere a lasciare qualcosa nella sua valigia.

Dopo l’uscita di scena Edoardo Donnamaria, Antonella Fiordelisi si è sfogata con Nikita Pelizon e ha deciso di fare un regalo al fidanzato. La concorrente del GF Vip 7 si è chiusa in camera da letto e ha lasciato un biglietto nella valigia del fidanzato. Sui social è spuntato un video in cui si vede la concorrente scrivere un biglietto per il suo fidanzato. Il messaggio, poi, è stato messo nella valigia di Edoardo Donnamaria.