Tensione alle stelle tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria al GF Vip 7. Stavolta si fa fatica a capire cosa sia successo. Sembra che il ragazzo non abbia dovuto fare nulla per essere attaccato in maniera così violenta e insensata. I due erano almeno tre giorni che non discutevano, in molti avevano dedotto che le cose tra loro stavano finalmente sistemandosi. E invece no. Perché p chiaro, agli occhi di tutti, che quei due insieme non stanno bene affatto.

Ed eccola Antonella che di punto in bianco, alle tre di notte se ne esce attaccando furiosamente Edoardo: “Non mi sento amata, io sono molto riflessiva e c’ho pensato adesso. Sento che non mi ami, non mi hai mai difeso quando mi hanno diffamata. Contro di me c’era un branco, mi hanno aggredita, hanno alzato la voce in massa. E tu non hai fatto nulla. Il branco c’era! Se tu puoi essere amico di donne con cui sei stato, allora non dire a me di limitare il rapporto con Antonino dato che se anche fosse ci ho flirtato quando non eravamo fidanzati e non mi fare scenate per ogni interazione con lui”.

E ancora: “Tu stai con Micol con cui hai pure fatto roba in passato! Tu mi fai stare male, io non sono innamorata? Spero di disinnamorarmi molto presto di te. Sei una persona cattiva me ne vado basta. Sei verbalmente aggressivo e dici cose brutte”. A questo punto Edoardo, esausto, ha provato a trovare un senso a tutto questo. E nel farlo ha tirato in mezzo anche Antonino Spinalbese.

“Tu non sei mai stata aggredita da un branco, ma cosa stai dicendo? Io quando c’era da difenderti ti ho difesa. Ma qui non sei mai stata diffamata dalla massa. Ragazzi surreale, questa oggi si arrabbia perché io sono andato con Micol un anno fa. Mi hai appena detto ‘fai schifo ti sei sc…o anche le amiche’. Tutto mentre eravamo a letto tranquilli”.

Ore 4,15

Sai perché?Perche io sono innamorato di te ma tu non sei innamorata abbi il coraggio di ammetterlo!#donnalisi #gfvip pic.twitter.com/l0CqtMTrSf — Anto (@Anto71458221) January 13, 2023

Poi dice: “Domani tornerà Antonino vai da lui, abbi il rapporto che vuoi con lui. Non mi interessa più. Mi dici che sono possessivo e geloso quando ora ti infuri perché sono stato con Micol. Io per te ho sopportato e fatto di tutto. Quando uno è innamorato non fa stare male l’altro, tu non sei innamorata di me, accettalo. Non sei innamorata di me devi dire la verità!Tu hai flirtato in cucina con Antonino davanti a tutti. Gli dicevi ‘peccato che te la sei giocata male con me’”. “Oramai fanno solo ridere” è uno dei tanti commenti social.

