“Cambia tutto”. Antonella Clerici, la notizia è ufficiale: cosa ha deciso la Rai

Nella serata di venerdì 17 dicembre è andata in onda una nuova puntata di ‘The Voice Senior’ condotta da Antonella Clerici. Ancora una volta i risultati in termini di ascolti tv sono andati benissimo, infatti ha vinto ancora una volta la gara battendo soprattutto la concorrenza rappresentata dal ‘Grande Fratello Vip’ di Alfonso Signorini. E ora è emerso un cambiamento improvviso sulla trasmissione Rai. Una decisione che la Rai ha dovuto assumere necessariamente a causa di un evento particolare.

Nell’ultimo appuntamento di ‘The Voice Senior’ la concorrente Gina De Boer si è presentata interpretando il brano “Piece of my heart” di Janis Joplin. La sua interpretazione ha convinto i giudici Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, Clementino e Orietta Berti. Tuttavia sul finire della sua esibizione la donna si è piegata sulle ginocchia cadendo e cantando praticamente da terra. Anche dopo la fine dell’esibizione, non riuscendo ad alzarsi, si è seduta incrociando le gambe. Capendo che era in difficoltà, Clementino è corso in suo aiuto.

La prossima settimana ci sarà una novità per ‘The Voice Senior’ di Antonella Clerici. Ma i telespettatori non devono assolutamente preoccuparsi perché non si tratta di nulla di serio. Il programma andrà in onda e non subirà scossoni, anche perché gli ascolti come detto sono più che positivi. Non ci sarà la sfida con Alfonso Signorini tra sette giorni perché la televisione pubblica italiana ha fatto una scelta ben precisa per evitare che il numero degli spettatori non diminuisca, a causa dell’imminente festività.





Venerdì prossimo sarà il 24 dicembre, quindi la vigilia di Natale. Per questa ragione, in via eccezionale, la Rai ha deciso di anticipare la puntata di ‘The Voice Senior’ di Antonella Clerici a giovedì 23 dicembre. Poi la trasmissione riprenderà a partire dal 7 gennaio 2022 e terminerà il 21 dello stesso mese. Gli appuntamenti in questione saranno tutti di venerdì. Una decisione che non stravolgerà del tutto dunque il programma. Si tratta di una variazione temporanea per cercare di raggiungere il maggior numero di pubblico.

Tra i tanti che hanno regalato le loro performance sul palco di ‘The Voice Senior’ si è presentata anche Stefania Corona, moglie di Alvaro Vitali. Sessantadue anni, la concorrente ha portato il famoso (e difficilissimo) brano “I’m Outta Love” di Anastacia. Ma non ha convinto: nessuno dei coach si è girato durante l’esibizione, quindi ha ricevuto tutti no. Una delusione enorme per loro.