Come sono andati gli ascolti tv di sabato 4 marzo? Per quanto riguarda il prime time c’era l’atteso ritorno di C’è Posta per Te dopo la sospensione dovuta alla morte del marito di Maria De Filippi, Maurizio Costanzo. La conduttrice ha voluto leggere un messaggio prima della puntata: “Stasera vorrei ringraziare tutti voi per la vostra grande partecipazione, per il vostro affetto e per il tantissimo amore che avete fatto arrivare a me e alla mia famiglia per quello che è successo. Io vi ringrazio davvero tanto”.

Ma, attenzione, perché su Rai 1 c’è stato l’esordio altrettanto atteso di “The Voice Kids”, lo show condotto da Antonella Clerici con protagonisti i bambini. Ebbene la sfida ha avuto un solo, netto, vincitore, che tra poco vi sveleremo. In particolare nel programma trasmesso da Rai1 ha stupito tutti la 12enne Lorenda Fernandez, scelta dalla squadra dei Ricchi e Poveri, mentre a C’è Posta per te ha fatto scalpore la storia di Alessio che ha chiuso la busta di fronte alla mamma dichiarando: “Per me è morta”.

C’è Posta per Te vince la sfida del sabato sera

Lo show condotto da Antonella Clerici “The Voice Kids”, trasmesso dalle 21:33 alle 00:44, ha totalizzato 3.589.000 spettatori, ovvero il 22,9% di share. Su Canale5, invece, “C’è Posta per Te” di Maria De Filippi, in onda dalle 21:29 alle 00:42, ha conquistato ben 4.556.000 spettatori (share del 28,8%). Su Rai2 la serie F.B.I. ha fatto registrare 827.000 spettatori (4,2%) mentre F.B.I. International ha raggiunto 726.000 spettatori (4%).

Su Italia1 il film d’animazione “Dragon Trainer – Il mondo nascosto” ha tenuto davanti alla tv 558.000 spettatori (3%). Su Rai3 il programma di divulgazione scientifica “Sapiens – Un solo pianeta” ha totalizzato 896.000 spettatori con il 5,3% di share. Su Rete4 il film con Al Pacino, Sofia Coppola e Andy Gaqrcia “Il padrino: epilogo – La morte di Michael Corleone“, in prima visione, ha conquistato una media di 402.000 spettatori (2,5%).

Su La7 il film “La maschera di ferro” ha totalizzato 402.000 spettatori con il 2,3% di share. Su Tv8 sono andate in onda le qualifiche del Gran Premio del Bahrain di Formula 1 che hanno ottenuto il 4,1% di share, ovvero 779.000 spettatori. Sul Nove il film western “Per qualche dollaro in più” è stato visto da 234.000 spettatori (1,4%). Sul 20 “Ferite mortali” ha conquistato 463.000 spettatori (2,4%). Infine Su RaiMovie “Appunti di un venditore” ha raggiunto 277.000 spettatori (1,5%).

“Avete visto?”. Tutti pazzi per Alessio, cosa si è scoperto dopo la puntata di C’è Posta per Te