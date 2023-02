I funerali di Maurizio Costanzo hanno commosso l’Italia intera, ma in tanti hanno notato l’assenza di Antonella Clerici. Lei aveva pubblicato un ricordo sui social network subito dopo aver appreso la terribile notizia, scrivendo: “Ciao Maurizio: quanti, troppi ricordi!”. Poi nella mattinata di lunedì 27 febbraio è stata trasmessa una nuova puntata di È sempre mezzogiorno, con la conduttrice televisiva che ha fornito i motivi ufficiali che poi l’hanno costretta a non presenziare alle esequie del collega.

Quindi, ai funerali di Maurizio Costanzo a fare rumore è stata l’assenza di Antonella Clerici, ma precisiamo subito che non ci sono polemiche da parte delle persone. Lei però ha scelto la strada della chiarezza e ha manifestato tutto il suo dispiacere. Non ha potuto manifestare in maniera fisico la sua totale vicinanza alla vedova Maria De Filippi e ai figli del presentatore del Maurizio Costanzo Show, la cui bara è stata anche trasportata davanti al Teatro Parioli per un ultimo commosso addio.

Funerali Maurizio Costanzo, il motivo dell’assenza di Antonella Clerici

Prima che iniziassero i funerali di Maurizio Costanzo, lei ha spiegato le ragioni della sua assenza al rito funebre. Antonella Clerici comunque ha esordito così in diretta: “Il fine settimana che è appena passato è stato per me, ma penso per tutti voi, un weekend dalle emozioni forti e anche un po’ contrastanti. Ci ha lasciato, come tutti sapete e ho avuto modo di ricordarlo già venerdì, Maurizio Costanzo”. Poi ha fatto udire ai suoi telespettatori il brano Se telefonando di Mina, scritto proprio dal marito di Maria De Filippi.

Come riferito da Ultimenotizieflash sul suo sito, la Clerici si è poi soffermata sul motivo della mancata presenza ai funerali di Costanzo: “Questa è per me una canzone che mi è sempre piaciuta tantissimo, ogni volta glielo dicevo che è meravigliosa. Scritta da lui e cantata dalla grandissima Mina, che ha veramente un significato per tutti gli amici che in questo momento vorrebbero telefonargli per dargli un addio ma non è più possibile. Peccato tra l’altro non potergli dare personalmente l’ultimo saluto perché la distanza non me lo permette“.

Infine, la Clerici aveva voluto inviare un messaggio alla famiglia di Maurizio Costanzo: “Un abbraccio forte a Maria, naturalmente a tutti i suoi figli, a Saverio, Camilla e Gabriele”. Non è stato dunque affatto semplice per lei condurre in porto la trasmissione televisiva.