Antonella Clerici, il retroscena dietro lo stop a The Voice senior parla di una lite furiosa con Fabio Fazio. Per chi si fosse perso la puntata precedente domani, 27 gennaio, il programma non andrà in onda: al suo posto la Rai ha deciso la messa in onda di “Binario 21”, uno speciale sulla Giornata della Memoria condotto da Fabio Fazio e con la presenza di Liliana Segre. Nelle settimane scorse Antonella Clerici è stata spesso sotto i riflettori. Motivo? Un’intervista fiume a Chi.



A seguito di una domanda circa la possibilità di un matrimonio segreto con il suo compagno, la regina del mezzogiorno aveva voluto ribadire la sua trasparenza nei confronti del pubblico: “Con la mia sincerità non potrei nasconderlo, anche perché non vedrei il mistero. Ci sono personaggi pubblici che condividono il lavoro, ma non la vita privata, io ho fatto un patto con il pubblico: sapete tutto di me, non è che decido di parlare solo quando mi fa comodo”.

Antonella Clerici, furiosa con Fabio Fazio per lo stop a The Voice?



Rimanendo in tema di confessioni private aveva aggiunto: “Ricordo quando, sulla copertina di “Chi”, pubblicaste le foto di Eddy con un’altra: Alfonso mi avvisò per tempo, prima che arrivasse in edicola e mi venisse un colpo. Tutta l’Italia scoprì che ero cornuta. Fa parte delle regole, i giornali fanno il loro lavoro”. In questo modo, quindi, la conduttrice ha scoperto il clamoroso gossip sul suo ex Eddy Martens che oggi vive a Bruxelles.



Una storia finita male che non ha influito sulla carriera di Antonella che, proprio in virtù di queste delusioni, saprà superare anche questa botta. A quanto pare Davide Maggio ha rivelato in esclusiva che Antonella non avrebbe gradito lo spostamento di palinsesto del suo programma. La scelta, scrive Leggo, “Non è andata giù ad Antonella che è partita benissimo con The Voice registrando 3,7 milioni di telespettatori la prima puntata (23,26% di share) e 4,1 milioni con il 23,80% di share per il secondo appuntamento”.



La prossima settimana però il programma recupererà con un doppio appuntamento. The Voice Senior tornerà in onda mercoledì prossimo, 1 febbraio. Dunque, dopo lo slittamento, lo show avrà due serate in una settimana essendo trasmesso come consutudine anche venerdì 3 febbraio.