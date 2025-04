Una puntata scoppiettante quella andata in onda oggi su Rai Uno nel consueto appuntamento con È sempre mezzogiorno, il popolare cooking show condotto da Antonella Clerici. Il clima rilassato e familiare che da sempre caratterizza il programma ha lasciato spazio a un momento di puro divertimento, complice un siparietto esilarante tra la padrona di casa, il panificatore Fulvio Marino e il fattore Alfio. Un episodio che ha fatto letteralmente esplodere in risate tutto lo studio, regalando ai telespettatori un momento di genuino intrattenimento, lontano dalle scalette rigide dei palinsesti tradizionali.

>> “Cos’è quello?”. Intrusione a È sempre mezzogiorno, Antonella Clerici e pubblico senza parole

Tutto è iniziato quando Fulvio Marino, mentre mostrava al pubblico come preparare delle palline di pasta per la pizza, ha chiamato in causa Alfio, sottolineando con simpatia: “Io mi sono fatto un po’ di palline e la cosa importante da fare è schiacciare in questo modo… Alfio è molto bravo a schiacciarle…”. Un’affermazione innocente che ha però innescato la pronta ironia della Clerici. Senza pensarci due volte, la conduttrice ha replicato con una battuta fulminea: “No, Alfio è molto bravo a mangiare… È là ancora che sta mangiando i cannelloni di Mainardi… Incredibile, lui mangia tutti gli avanzi…”, scatenando la prima ondata di risate.





Antonella Clerici, battutaccia in tv: il pubblico non ci sta

Pochi istanti dopo, il fattore Alfio è effettivamente apparso in studio, accettando con un sorriso le frecciatine. Marino ha colto la palla al balzo per ribadire il suo apprezzamento per la manualità del collega con la pasta: “Vedi che tu sei bravo a schiacciare le palline… Vero?”, ottenendo un sì compiaciuto. Ma proprio in quel momento, è arrivato il vero colpo di scena. Antonella Clerici, visibilmente divertita, ha lanciato una battuta che ha travolto tutti: “Lui è bravo a schiacciare le palline? È bravo pure a romperle qualche volta…”, facendo partire una vera e propria esplosione di risate tra i presenti.

Fulvio Marino, colto alla sprovvista dalla battuta piccante, è scoppiato a ridere così forte da non riuscire a continuare la preparazione della ricetta. “L’hai detto tu, non l’ho detto io…”, ha detto scherzando alla conduttrice, che a quel punto ha ammesso candidamente: “E come dire… Questa era una battuta proprio chiamata… Mi è stata servita su un piatto d’argento…”. Un momento che ha messo in luce ancora una volta la spontaneità e la complicità che regnano nel programma, qualità che ne fanno un appuntamento imperdibile per tanti italiani.

Dopo il momento esilarante, la trasmissione è tornata ai fornelli, con Marino che ha ripreso il suo posto e ha continuato a preparare una delle ricette del giorno. Antonella Clerici ha poi colto l’occasione per fare un importante annuncio rivolto al pubblico da casa: nonostante lunedì prossimo sia Pasquetta, È sempre mezzogiorno andrà regolarmente in onda in diretta. Un segno di rispetto per gli spettatori più affezionati, che potranno così continuare a seguire il programma anche durante la festività, tra ricette, risate e quel clima autentico che rende ogni puntata unica.

Il successo di È sempre mezzogiorno si conferma anche grazie a momenti come questi, dove la cucina si intreccia alla leggerezza e all’ironia, in un equilibrio perfetto tra sapori e sorrisi. E oggi, più che mai, quel piatto d’argento non era solo per le ricette.