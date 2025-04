Incredibile intrusione a È sempre mezzogiorno, infatti Antonella Clerici e gli altri protagonisti della trasmissione di Rai 1 sono rimasti increduli davanti a quella scena. Hanno tutti alzato lo sguardo verso l’alto e si sono resi conto che nello studio c’era stato un ingresso inaspettato.

Il pubblico effettivamente si era subito accorto che a È sempre mezzogiorno ci fosse un bel po’ di movimento tra gli ospiti. Mentre Antonella Clerici era intenta in cucina, si è resa conto che qualcosa stesse succedendo e poco dopo ha compreso che fosse in corso un’intrusione incredibile.

È sempre mezzogiorno, intrusione nel programma di Antonella Clerici

Mentre Antonella Clerici stava parlando con Sonia Peronaci a È sempre mezzogiorno, ad accorgersi subito dell’intrusione in studio sono stati Daniele Persegani, che ha cominciato ad osservare in alto, e Alfio Bottaro. Quest’ultimo ha commentato con entusiasmo quell’arrivo, facendo subito intuire che non si trattasse di una persona.

Ad entrare nello studio è stato un animale, precisamente un merlo. Era già accaduto qualcosa di simile in passato, ma in quel caso era stato un piccione ad introdursi a È sempre mezzogiorno. Un momento divertente, che ha strappato più di un sorriso anche al pubblico da casa.

Nulla di particolarmente preoccupante, infatti la Clerici ha potuto poi proseguire regolarmente la puntata portandola a termine senza intoppi.