Brutta notizia per il pubblico di È sempre mezzogiorno. Antonella Clerici dovrà infatti rinunciare ad una preziosa figura, così amata dai suoi telespettatori. Proprio nella giornata di lunedì 7 aprile, la diretta interessata si è presentata in studio e ha comunicato questa novità importante, ovvero un’operazione chirurgica.

Dunque, Antonella Clerici dovrà necessariamente fare a meno di questa protagonista di È sempre mezzogiorno. L’intervento non può più essere rinviato e questo la costringerà ad assentarsi dal programma di Rai 1. Andiamo a vedere insieme di chi stiamo parlando e cosa si è saputo finora.

È sempre mezzogiorno, notizia improvvisa per una protagonista: “Mi devo operare”

Questa chef ospite di È sempre mezzogiorno non era presente in studio da un po’ di tempo per alcuni impegni professionali a Lisbona, in Portogallo. Nella prima puntata della nuova settimana ha fatto il suo ingresso in studio, ma poi ha comunicato che dovrà essere assente anche in futuro per questo intervento.

Ad operarsi sarà la chef transgender Chloe Facchini, che prima era Riccardo Facchini. La cuoca ha annunciato in diretta che dovrà effettuare questo intervento la prossima settimana, ma non ha aggiunto altri dettagli. Il sito Ultimenotizieflash ha ipotizzato che possa trattarsi di un’operazione inerente il suo percorso di vita già avviato. Anche perché Chloe non sembrava preoccupata, quindi non dovrebbe trattarsi di nulla di serio.

Chloe Facchini ha 41 anni, è originaria di Bologna ed è laureata in Lingue e Letteratura straniere. Ha fatto uno stage grazie allo chef stellato Anthony Genovese ed è stata in trasmissione come La prova del cuoco e appunto È sempre mezzogiorno, oltre che in programmi su Sky Uno e Bravo Tv.