Momento super emozionante per il pubblico della Rai, che potrà assistere ad un’ospitata top di Antonella Clerici a È sempre mezzogiorno. La notizia è arrivata in queste ore e sta già spopolando ovunque, con i telespettatori che non vedono l’ora di poter vedere questo incontro speciale. La conduttrice televisiva a breve andrà in vacanza, ma proprio prima dell’estate ha voluto regalare ai suoi ammiratori qualcosa di meraviglioso, che lascerà davvero tutti probabilmente a bocca spalancata.

A proposito di Antonella Clerici a È sempre mezzogiorno, venerdì scorso ha fatto sapere: “La prossima settimana sarà l’ultima di questa edizione. Ormai sentiamo il richiamo delle vacanze, perciò iniziamo anche a pensare a qualche fine settimana da trascorrere fuori porta”. Dunque, venerdì 3 giugno ci sarà l’ultimo appuntamento per poi tornare da lunedì 12 settembre. Antonella Clerici sarà sostituita dalla trasmissione Camper, condotta dai colleghi Tinto e Roberta Morise. Ma veniamo al presente.





Antonella Clerici, a È sempre mezzogiorno arriva Mara Venier

Antonella Clerici vuole chiudere alla grande È sempre mezzogiorno e quindi ha deciso di puntare fortemente su una figura, che indubbiamente aumenterà ancora di più gli ottimi ascolti televisivi. Insieme a lei, nella puntata di mercoledì primo giugno, ci sarà un personaggio amatissimo dal pubblico e soprattutto dai telespettatori della Rai. Una vera e propria regina del piccolo schermo, che si incontrerà con Antonella per dare vita a qualcosa sicuramente di molto interessante.

Il primo giugno vedremo Antonella Clerici in compagnia di Mara Venier. Non sono stati forniti particolari elementi per comprendere cosa faranno insieme, ma essendo anche due grandi amiche ci sarà sicuramente da divertire. Probabile che la presentatrice di Domenica In vorrà anche cimentarsi coi fornelli, ma lo scopriremo solamente nel corso della puntata in diretta. Non poteva certamente concludere questi ultimi giorni di trasmissione meglio di così la Clerici, la cui assenza estiva mancherà tantissimo.

Mara Venier si è invece emozionata nei giorni scorsi per la telefonata a sorpresa di Maria De Filippi a Domenica In Show. Ma sei quella vera?”, domanda più volte alla sua interlocutrice, che conferma divertita. Poi la frase che svela l’identità della donna dall’altra parte della cornetta, senza lasciare più adito a dubbio alcuno: “Ho visto l’intervista di Renzo Arbore poco fa… Avete fatto una cosa bellissima, venuta dal profondo del cuore”.

“Hanno deciso così”. L’annuncio di Antonella Clerici arriva in diretta a È sempre Mezzogiorno