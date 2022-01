Una bruttissima notizia ha colpito tutti nella giornata dell’11 gennaio e anche Antonella Clerici ha voluto esprimere tutto il suo dolore nella sua trasmissione Rai, che conduce quotidianamente. Ha aperto il programma con un pensiero molto forte e commovente, che è stato ovviamente condiviso da tutti i telespettatori da casa. E da parte sua c’è stato un lungo riconoscimento non solo ad un grande professionista, ma anche ad un grande uomo che purtroppo non c’è più.

Antonella Clerici aveva sfiorato le lacrime anche alcune settimane fa, prima delle festività natalizie, dopo la tragedia di Ravanusa in Sicilia: “Al di là delle colpe e delle motivazioni che poi si cercheranno, vorrei fare una preghiera e mandare un forte abbraccio a tutte quelle persone che stanno soffrendo per quello che è successo. Queste persone hanno perso i loro cari e la loro casa. Una tragedia avvenuta proprio adesso, che siamo quasi a Natale. Persone che vanno a trovare i loro cari e incontrano un tragico destino”.

Queste le meravigliose parole di Antonella Clerici, dopo aver appreso la notizia della morte di un grande uomo: “Anche oggi mi sono svegliata con una notizia terribile. Era il presidente, ma per noi vecchi della Rai era soprattutto un amico, un amico generoso, una persona perbene, si dice sempre così ma lui lo era veramente. Ed era un grande giornalista. Era così perché lui quando gli facevi un complimento aveva l’umiltà di arrossire e questa è una cosa bellissima, è un ricordo bellissimo che ho di lui”.





Il dolore di Antonella Clerici è stato dovuto alla morte del presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, scomparso a 65 anni. E la conduttrice ha continuato così il suo ricordo: “In questo periodo se ne vanno davvero tante persone, un grande abbraccio da parte di tutti noi. Credo che oggi tutti i programmi lo ricorderanno. Era un uomo bello, aveva un bel sorriso e una grande competenza, tante qualità”. Un sentimento davvero sincero quello della presentatrice della tv pubblica italiana.

David Sassoli si è spento all’1.15 dell’11 gennaio nel Centro di riferimento oncologico di Aviano, in provincia di Pordenone, dove era ricoverato. L’uomo era ricoverato dal 26 dicembre scorso. Ieri, in una nota, il suo portavoce, Roberto Cuillo, aveva reso noto: “Il presidente del Parlamento europeo dal 26 dicembre è ricoverato in una struttura ospedaliera in Italia”.