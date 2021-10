“Per me un sogno che si avvera”. Antonella Clerici, il momento è arrivato. Lo annuncia così

Annuncio bellissimo di Antonella Clerici, durante ‘È sempre mezzogiorno’, la trasmissione che conduce ogni giorno su Rai 1. Nella puntata del 14 ottobre ha voluto comunicare a tutti i telespettatori una grande novità, attesissima da tempo. Ora si è concretizzato il suo obiettivo e ha potuto celebrare il raggiungimento di questo traguardo. Il pubblico ovviamente non si farà perdere questa occasione e sicuramente farà di tutto per rendere al massimo la felicità della popolare conduttrice.

Alcuni giorni fa la presentatrice ha raccontato dei suoi problemi con la menopausa: “Era ottobre 2017 e all’improvviso il ciclo mestruale si è interrotto. Mi sono detta, all’inizio, ‘che figata, non ho più la scocciatura delle mestruazioni, niente più mal di pancia, antidolorifici…’. E invece avrei preferito avere quelle scocciature il più a lungo possibile. Perché diciamolo: la menopausa è una grande rottura di scatole. Gli inconvenienti da affrontare sono tanti, ma sicuramente il primo è quello delle vampate”.

Antonella Clerici, tenendo in mano la novità assoluta, ha commentato: “Voglio raccontarvi una fiaba. C’erano una volta alcuni cuochi che si divertivano a cucinare in tv e da ciò è nato questo bellissimo libro che è stato un po’ la realizzazione di un sogno. Un sogno ma anche la storia di un’amicizia. L’amicizia tra i cuochi di cui parlo si è poi espressa in questa trasmissione, che è la nostra casa del mezzogiorno”. E ha poi ribadito ancora una volta il suo enorme entusiasmo per il conseguimento di questo risultato.





Dunque, Antonella Clerici ha presentato ufficialmente il nuovo libro, scritto insieme ai suoi amici cuochi del programma. E ha concluso così il suo intervento: “C’era una volta, ma c’è ancora oggi perché la favola continua. Siamo molto contenti”. Soddisfazione indescrivibile per lei e per le altre persone che hanno contribuito a ottenere questo traguardo. Antonella Clerici è più determinata che mai e siamo certi che non smetterà mai di perseguire obiettivi sempre più ambiziosi.

Alcune settimane fa Antonella Clerici si era spaventata in diretta per un malore occorso ad Angela Frenda: “Angela, ma non stai bene? Non è da te fermarti su un racconto, ho capito che c’è qualcosa che non andava”. E lei ha confermato che non si sentiva benissimo, infatti ha scosso il capo. Ed era poi stato svelato che l’ospite aveva avuto la pressione alta, ma nulla dunque di particolarmente preoccupante.