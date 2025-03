Grande Fratello, chi gioirà nella finalissima? Ormai da giorni si fa un gran parlare del possibile vincitore, o meglio vincitrice. Qualcuno ha dato come trionfatrice Zeudi Di Palma, ma in realtà i sondaggi dicono altro. Secondo quelli più recenti la grande favorita è Helena Prestes, con il 59% delle preferenze. Poi c’è Lorenzo Spolverato con il 27%, seguono, molto staccate, Mariavittoria e Chiara entrambe ferme al 4%.

A Jessica Morlacchi e Zeudi Di Palma restano soltanto le briciole, circa il 3% di voti. Ma sarà davvero così? Le ultime edizioni del reality più longevo della tv italiana hanno riservato spesso grandi sorprese proprio sul traguardo. In queste ore è diventato virale un video che cambia un po’ le carte in tavola. Si tratta di un montaggio, ma qualcuno ritenga che non sia solo una ‘profezia’, ma che nasconda qualcosa di più…

Zeudi Di Palma vincerà il GF? Il video diventato virale

Nel video che sta attirando tanta attenzione c’è Zeudi Di Palma che appare come la vincitrice del Grande Fratello 2024/2025. C’è da capire se stiamo parlando di un clamoroso spoiler, una profezia, o… cos’altro? Fino a non molto tempo fa, anche grazie alle Zelena, Zeudi era effettivamente in vetta nei sondaggi. Ma recentemente Helena l’ha superata.

Negli ultimi giorni si è molto parlato di Zeudi. Ne ha parlato pure Pamela Petrarolo che ha detto chiaro e tondo: “Non deve essere lei a vincere“. In particolare l’ex gieffina non ce l’ha con l’ex miss Italia, ma col fandom che la sostiene: “Pensate sia giusto che a trionfare sia una persona appoggiata da un fandom così aggressivo? Ovviamente, non attribuisco alcuna colpa a Zeudi, ma la sua vittoria rappresenterebbe anche il successo di chi diffonde violenza sul web” conclude Pamela.

ZEUDI HA SINGOLARMENTE IL FANDOM PIÙ GRANDE



QUINDI STASERA LE COSE SONO 2:



– VINCE ZEUDI



– VINCE UNO/A A CASO GRAZIE ALLA COALIZIONE DEGLI ALTRI FANDOM CONTRO ZEUDI



E NEL SECONDO CASO AVREBBE COMUNQUE VINTO ZEUDI#grandefratello #zelena #zeudiners — Davide (@____Davide_____) March 31, 2025

se spengono le luci helena e zeudi vince la prima, evitiamo questa cosa pic.twitter.com/rKbf4zu7dY — cla𓆙 (@tvdgomeez) March 31, 2025

Ora però questo video diventato virale sta facendo discutere. Ha suscitato anche teorie del complotto: qualcuno conosce già il nome del vincitore? Oppure è frutto ancora una volta della community che sostiene Zeudi? Ormai manca davvero poco: stasera, lunedì 31 marzo, alle 21:20 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity la finale del GF scioglierà tutti i dubbi.

