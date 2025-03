Mancano poche ore alla fine di questa edizione del Grande Fratello e da fuori Pamela Petrarolo sgancia una bomba su Zeudi: “Non deve essere lei a vincere”. Parole destinate a far discutere ma che suoi social stanno raccogliendo consensi. Chi di consensi, invece, sembra averne sempre meno è Lorenzo, protagonista ieri ser di una clamorosa sfuriata per un motivo banale: non gradiva la musica che gli autori avevano deciso di postare.

Dopo lo sfogo si era lasciato andare ad una sorta di monologo. “Sono stato messo a dura prova, ma tutto mi è servito e sono andato avanti anche qui dentro. Ringrazio anche a tutte quelle persone che mi hanno provocato, quelle che hanno cercato di mettermi il bastone fra le ruote, quelli che hanno cercato di screditarmi”.





Grande Fratello, Pamela Petrarolo contro il fandom di Zeudi

Secondo i sondaggi non dovrebbe essere lui a vincere, mentre Pamela Petrarolo avverte dal rischio di una possibile vittoria di Zeudi: il problema non è l’ex Miss, quanto il fandom che la sostiene.

Lo ha detto nel suo format social dove racconta: “Ho avuto modo di analizzare Zeudi sotto ogni aspetto. Devo ammettere che la stimo molto come concorrente, ma le critiche che voglio esprimere riguardano coloro che la sostengono per la vittoria”.

Quindi continua: “Pensate sia giusto che a trionfare sia una persona appoggiata da un fandom così aggressivo? Ovviamente, non attribuisco alcuna colpa a Zeudi, ma la sua vittoria rappresenterebbe anche il successo di chi diffonde violenza sul web”. La vittoria di Zeudi sarebbe quindi un pessimo messaggio.