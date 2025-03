La finale del Grande Fratello è ormai imminente, e tra poche ore scopriremo chi si porterà a casa la vittoria del programma condotto da Alfonso Signorini. In queste ultime ore, i concorrenti sono impegnati in ogni modo possibile per cercare di accaparrarsi gli ultimi voti necessari a vincere il reality, ma alcune dinamiche all’interno della Casa continuano a scatenare reazioni e discussioni tra i fan. Uno dei momenti più discussi riguarda un video sfogo di Zeudi avvenuto subito dopo una furiosa lite con Mariavittoria. La discussione era esplosa quando Mariavittoria aveva accusato Zeudi di essersi baciata con Alfonso D’Apice, una dichiarazione che aveva mandato su tutte le furie la concorrente.

Zeudi, infatti, ha negato e a quel punto Mariavittoria l’ha smascherata dicendo che in puntata avevano fatto vedere i video e che nel corso del Grande Fratello si è baciata anche con Helena e Javier. A colpire i telespettatori è stata una frase di Zeudi. Durante il confronto con Chiara, Zeudi ha usato parole forti nei confronti di Mariavittoria, dicendo: “Scostumata, ti sei fatta tutti quanti. Tu hai fatto se** in casa, mica io. Ma come ti permetti?”. Una frase che ha sollevato numerose polemiche, soprattutto tra le fan di Mariavittoria e anche quelle di Helena.

Grande Fratello, Zeudi accusata dai fan di Mavi e Helena

In particolare, la sorpresa è stata grande per il fatto che Zeudi, una concorrente che si è fatta conoscere dal pubblico come una paladina dei diritti LGBT, abbia usato un linguaggio tanto duro, accostando il termine “scostumata” a Mariavittoria, ma anche ad Helena. Le parole di Zeudi, che sembrano contraddire in parte la sua immagine di difensora dei diritti, hanno scatenato un vera bufera tra i fan del Grande Fratello.

“Anni e anni di lotte per indipendenza sessuale e arriva una ragazzina che ci considera “prostitute” sol perché facciamo l’amore con l’uomo che amiamo! Siamo al MEDIOEVO”, si legge a corredo del video sfogo di Zeudi con Chiara.

“Prende una parola per poi usarla contro di te strumentalizzando e manipolando manipolando la conversazione a suo piacere.Ora non c’e’ ombra di dubbio ,Helena non ha mai parlato Della sua sessualità ma intendeva altro. Questa è la prova”, “Fa la paladina dei gay che si batte il petto e poi fa la maschilista del cavolo”, “E sta ragazzina dovrebbe rappresentare la comunità LBGTQ+? Se non fosse per le straniere attratte fisicamente ma che non capiscono una beata d’italiano, e tutti i fandom che detestano Helena per partito preso, prenderebbe voti solo dai parenti (visto che come dice non ha amiche)”.

ma puoi continuamente parlare del sesso che le altre coppie hanno fatto dentro la casa?

una donna è scostumasta perché fa sesso con il suo ragazzo? ma davvero fa questo genere di discorsi?



questa è una moralista bigotta finta puritana. #grandefratello #helevier pic.twitter.com/zZXdrQTQRu — Nina (@Crudelia1622411) March 30, 2025

“Spiegateli che fare l’amore con il proprio uomo è naturale , strusciarsi con più persone e fare finta di essere infatuata è falsità”, “Ma forse rosica proprio xké non ha raggiunto il suo obiettivo con Javier, altrimenti avrebbe sc…to pure lei”, “Va beh dai, questo si chiama rosicare. Uscirà con un pugno di mosche in mano. Ci teneva cosi tanto ad essere al posto di Helena e le è andata malissimo”.

“Il modo in cui prende le parole, le rigira e le utilizza per uscirne da “vittima”. Il senso del “ti sei fatta” detto da Mavi era chiaro a tutti ed era “ti sei fatta il percorso sulle ship e sulle spalle di Helena”. Ma la miss deve sempre ricordarci perché la chiamiamo falsa”. Secondo il pubblico, alla fine dei conti, tutti discorsi sui diritti delle donne, LGBT ecc sono state solo finzione, cose utilizzate da Zeudi per avere voti da una certa parte del pubblico.