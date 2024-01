Grande Fratello, la decisione della produzione dopo l’addio di Beatrice. L’uscita di scena di una delle indiscusse protagoniste dalla Casa del reality condotto da Alfonso Signorini ha cambiato completamente la situazione. Bea era finita per l’ennesima volta in nomination – è la concorrente più nominata di sempre – e lunedì 8 gennaio si sarebbe dovuto sapere il nome del concorrente che sarebbe uscito.

Mentre l’atmosfera intorno a Beatrice si è fatta sempre più cupa, con i coinquilini decisi ad isolarla, l’annuncio dell’uscita dell’attrice ha cambiato tutto. Il papà Paolo è infatti morto dopo essersi sottoposto ad un intervento che aveva spinto Beatrice ad uscire già alcuni giorni fa. Stavolta, però, la sua uscita sembra definitiva. Ecco che poche ore fa è arrivata la decisione del Grande Fratello.

Il Grande Fratello annulla il televoto: chi era il preferito

Ancora una volta Beatrice Luzzi è stata la preferita del pubblico. In tante occasioni gli altri inquilini hanno mandato al televoto l’attrice, ma lei è riuscita sempre a salvarsi dando continue dimostrazioni di forza e popolarità. Stavolta, tuttavia, il televoto è stato annullato, come annunciato poco fa dal Grande Fratello.

“A causa dell’uscita di Beatrice Luzzi dalla Casa di Grande Fratello, il televoto, che vedeva coinvolti Monia La Ferrera, Federico Massaro, Beatrice Luzzi e Rosanna Fratello, è stato annullato” ha comunicato il Grande Fratello. Poco dopo siamo venuti a sapere le preferenze del pubblico.

A causa dell'uscita di Beatrice Luzzi dalla Casa di Grande Fratello, il televoto è stato annullato. Gli utenti che hanno espresso il proprio voto tramite sms nella sessione annullata verranno rimborsati. #GrandeFratello pic.twitter.com/vZa3W2ThBe — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 3, 2024

Beatrice era prima in classifica con quasi il 60% dei voti e Rosanna a rischio eliminazione con il 5% #GF #Grandefratello — TelevotiGF (@_Televoti_GF) January 3, 2024

“Beatrice era prima in classifica con quasi il 60% dei voti e Rosanna a rischio eliminazione con il 5%“. Dunque una maggioranza schiacciante del pubblico ha scelto ancora una volta Beatrice. E adesso lei non è più in gioco, una disdetta per telespettatori e anche per il reality e Alfonso Signorini. Tuttavia la decisione è apparsa inevitabile. Il GF ha inoltre aggiunto che: “Gli utenti che hanno espresso il proprio voto tramite sms nella sessione annullata verranno rimborsati”.

