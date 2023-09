Una donna, una mamma e una cantante, Anna Tatangelo è stata ospite a Verissimo per parlare della sua nuova avventura televisiva come giudice di Io Canto Generation, su Canale 5. L’artista di Sora ha parlato anche di questo anno particolarmente difficile a causa della scomparsa della mamma. Palmira era stata colpita da un cancro cinque anni prima della sua scomparsa. La cantante, cercando di trattenere le lacrime, ha raccontato come gli ultimi mesi di vita della mamma siano stati per lei molto difficili e dolorosi, ma che grazie alla sua famiglia è riuscita a starle accanto nei momenti più difficili.

“Ho cercato sempre di sorridere anche se dentro di me soffrivo, in quella stanza di ospedale ho finto che quello che stava accadendo fosse momentaneo. Io volevo trasmetterle coraggio e forza. Questi ultimi anni a me hanno segnato tantissimo e tutto questo ha cambiato per sempre la mia vita. Oggi più che mai mi sento di sottolineare l’importanza della prevenzione, perché può salvare la vita​”, ha spiegato una commossa Anna Tatangelo nel salotto di Silvia Toffanin.

Anna Tatangelo, critiche per il ‘nuovo’ viso a Verissimo

“Sono molto grata a Gigi D’Alessio e lo sarò sempre. Mi è stato vicino nel momento in cui è arrivata la diagnosi di mia mamma. Ovviamente le nostre strade si sono separate ma abbiamo una direzione comune, ovvero quella della serenità di nostro figlio Andrea”, ha spiegato Anna Tatangelo parlando del rapporto con l’ex compagno, oggi fidanzato con Denise Esposito, madre di Francesco, l’ultimo arrivato in casa D’Alessio.

Il bene di Andrea è quindi la priorità di Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio. In questi giorni proprio il 13enne è stato protagonista di una bellissima diretta di TikTok insieme alla madre. I due si sono intervistati e hanno risposto alle domande dei fan della cantante e tanti utenti si sono complimentati per la dolcezza e la bellezza di Andrea D’Alessio, che da grande ha confessato di voler fare il modello. Durante l’intervista rilasciata a Verissimo, Anna Tatangelo è stata molto criticata sui social.

Il pubblico di Verissimo ha accusato Anna Tatangelo di aver esagerato con i ritocchini e sulla pagina social sono tanti i commenti in merito al viso della cantante: “Sembra molto più vecchia della sua età eppure ha poco più di 30 anni”, “Mamma mia fisicamente perfetta ma di faccia peggiorata. Tanto, troppo gonfia sembra che abbia 45 anni”, “Non só se somiglia più a Patty Pravo a Corona o a Giacomo Urtis…..Plasticaaaaaaaaa”, “Mamma e quanto è diventata brutta!!!!!! MA cazzarola non si guardano allo specchio?”, “Sembra una trans. Mamma mia si esagera con la chirurgia e che caz”.