Anna Tatangelo e il figlio Andrea, nato dalla relazione con il cantante napoletano Gigi D’Alessio, sono stati protagonisti di una diretta social in cui hanno chiacchierato tra di loro ma anche con i tanti follower. Entusiasti i fan della cantante di Sora, che per la prima volta si è mostrata in video insieme al figlio tredicenne.

Andrea D’Alessio ha partecipato alla diretta rispondendo, in certe occasioni con molta ironia, alle domande dei fan della madre. A chi gli chiedeva da chi ha preso gli occhi azzurri, per esempio, Andrea ha risposto: “Dall’idraulico”, per poi puntualizzare “scherzo, scherzo!”. Il figlio di Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio ha spiegato che in famiglia gli occhi azzurri li hanno la nonna e la zia.

Leggi anche: “Un nuovo fidanzato”. Anna Tatangelo ritrova l’amore con lui, dopo D’Alessio e Cori





Andrea D’Alessio, come è diventato il figlio di Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio

Durante la diretta Andrea D’Alessio ha anche parlato della musica dei genitori, rivelando di preferire quella della madre. “Il mondo in cui canta papà è un modo suo che può piacere o non può piacere, a me personalmente non mi fa impazzire, mi piace, perché le canzoni le so ed è mio padre… Però mia mamma mi piace molto di più il genere, molto rilassante”, ha detto. “Preferisco come canta mamma. Ma a mio padre gli voglio sempre tanto bene”.

Lui non ha nessuna intenzione di seguire le orme del padre, ma da grande vorrebbe fare il modello. “Al momento però mi sto impegnando per diventare modello”, ha spiegato Andrea D’Alessio ai fan di Anna Tatangelo, che poi ha parlato anche del rapporto che ha con i fratelli, i figli di Gigi D’Alessio. Il cantante napoletano ha ben cinque figli. Dal matrimonio con Carmela Barbato sono nati tre figli: Claudio, Ilaria e Luca, noto al pubblico per la sua partecipazione ad amici con il nome d’arte LDA.

Dalla relazione con l’attuale fidanzata Denise Esposito, Gigi D’Alessio ha avuto Francesco, nato nel 2022. Andrea D’Alessio ha spiegato di avere un bellissimo rapporto con tutti ma di provare un particolare affetto per Ilaria: “È quella con cui trascorro più tempo, sono anche andato in Sardegna con lei”, ha detto il figlio di Anna Tatangelo.