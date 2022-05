“È fatta”. Anna Tatangelo, tutto già deciso: la voce forte sulla conduttrice

Non c’è ancora l’ufficialità, ma una decisione importante sarebbe stata presa in questi giorni da Mediaset e riguarda Anna Tatangelo. Si è discusso molto della sua vita privata, infatti sono uscite voci contrastanti sul suo addio con Livio Cori, ma stavolta le indiscrezioni sul suo conto riguardano gli aspetti lavorativi e in particolare la trasmissione Scene da un matrimonio. La seconda stagione si è conclusa da pochissimo, ma ora i vertici dell’emittente televisiva avrebbero fatto una scelta importante.

A breve vi diremo tutto su Anna Tatangelo e Scene da un matrimonio, intanto recentemente Livio Cori è intervenuto sulla loro relazione sentimentale ormai naufragata: “Ci tenevo a dirvi una cosa al volo: non ho rilasciato nessuna intervista. Tutto quello che leggete in giro è falso”, ha poi proseguito il 32enne, negando il suo coinvolgimento sulla nota diffusa dal magazine diretto da Oggi. Sulla questione è intervenuta anche un’amica di Anna che a Novella 2000 ha rivelato come la separazione da D’Alessio avrebbe influito su di lei.





Anna Tatangelo, Scene da un matrimonio sarebbe stato confermato

Neanche il tempo di chiudere la seconda stagione di Scene da un matrimonio, che su Anna Tatangelo si sono già diffuse voci molto interessanti sul futuro del programma. E a quanto pare Mediaset sarebbe in procinto di ufficializzare la sua decisione. Al momento, lo scoop è stato lanciato dal sito Dagospia e in particolare dall’informatissimo giornalista Giuseppe Candela, il quale ha scelto la sua rubrica intitolata A lume di Candela per riferire tutto sul domani professionale dell’ex di Gigi D’Alessio.

Stando a Dagospia, Anna Tatangelo dovrebbe condurre Scene da un matrimonio anche nella prossima stagione televisiva e si tratterebbe della terza edizione di questo programma. Infatti, dai corridoi Mediaset sarebbe trapelata questa voce molto significativa, che parlerebbe di un rinnovo della trasmissione. Nonostante gli ascolti televisivi non siano stati sempre eccezionali, il ‘Biscione’ avrebbe deciso di darle ancora fiducia, nella speranza che possano migliorare questi dati.

Nell’ultimo periodo professionale, Anna Tatangelo ha collaborato nel marzo scorso con il cantante Nashley nella canzone Perdermi di nuovo; a gennaio sempre di quest’anno il suo brano Un nuovo bacio è diventato disco d’oro. Il 10 dicembre del 2021 ha invece collaborato insieme al cantante Briga nella sua canzone, intitolata Ti manca sempre qualcosa.

