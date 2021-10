Anna Tatangelo, la confessione su Gigi D’Alessio. Una storia d’amore che per molti non avrebbe mai raggiuto il capolinea, quella tra i due cantanti. Poi, però, il giorno dell’addio definitivo è arrivato, e per Anna e Gigi le strade si sono divise per sempre. Oggi, con i rispettivi nuovi compagni, l’amore ha ripreso ritmi e corse, ed è stata proprio Anna Tatangelo ha rivelare alcuni dettagli sul momento in cui ha appreso che l’ex sarebbe stato reso papà da un’altra donna.

Definirla una storia travagliata, forse, è improprio, perché Gigi e Anna hanno fatto decisamente sognare i fan. Un amore sospeso sempre tra la realtà e il sogno, tra alti e bassi continui che comunque li hanno portati a condividere ben 15 lunghi anni di vita insieme.

Il loro amore è sbocciato dopo un concerto, per proseguire fino alla nascita di Andrea e alle nozze sfiorate. Poi, la bolla di sapone è scoppiata e il loro addio definitivo è avvenuto appena un anno fa. Eppure è mai troppo tardi per rifarsi una vita, ed è quello che sta accadendo a entrambi. Anna Tatangelo con Livio Cori, Gigi D’Alessio con Denise Esposito.





Ed è proprio Denise la donna che renderà nuovamente padre il cantante napoletano. Una notizia, quella della dolce attesa, appresa anche da Anna. Nello studio di Verissimo, la cantante ha rivelato a tutti l’esatto momento in cui è venuta a conoscenza di tutto, dopo la domanda diretta della padrona di casa: “È vero che hai saputo che Gigi aspettava un figlio dai giornali?”.

“Lo abbiamo saputo dai giornali. Io sono una mamma e il mio dovere è quello di proteggere Andrea. Gli ho spiegato che la mamma e il papà ci sono sempre. Voglio solo la sua serenità, quella di Andrea. Farò sempre tutto il possibile per vederlo sorridere e mi fermo qui, proprio perché non voglio entrare in alcuni meccanismi. A volte fermarsi è anche un modo per tutelare i figli”, ha rivelato Anna.