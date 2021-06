“Per tanti anni sono stata zitta”. Anna Tatangelo mette ko Gigi D’Alessio: ‘schiaffone’ epocale

Anna Tatangelo, tutto fuori in diretta tv. Accade davanti alle telecamere di Belve durante la messa in onda della puntata dell’11 giugno su Rai2. Nessun passo indietro per la cantante messa faccia a faccia con se stessa e con le sue esperienze passate, soprattutto per quanto riguarda le questioni di cuore. Alle domande di Francesca Fagnani, Anna Tatangelo ha confessato alcuni aspetti dela vita privata e sentimentale.

Quando si sente pronunciare il suo nome, non si può che pensare anche a Gigi D’Alessio. La coppia è giunta al capolinea durante lo scorso mese di marzo e come si può ben comprendere quel momento non è mai facile da accettare. Anna Tatangelo ha detto a tal proposito: “Il momento più difficile è stato quando mio figlio piangeva perché non lo accettava. Leggere la sofferenza nei suoi occhi è stata una sofferenza enorme”.

Rifarebbe tutto nonostante non sia mai stato un percorso del tutto lineare: “Gli ultimi anni sono stati difficili per me, tra un trasloco, una separazione, un bambino di mezzo, sono cose che ti fanno crescere: la musica mi ha salvato”. La relazione con Gigi D’Alessio ha riempito le pagine di gossip fin dal 2006 e tra alti e bassi, alla fine, la coppia ha deciso di separarsi.





“Al momento della nostra vita insieme non mi manca nulla, sto bene così, anche se con quella vita se n’è andata una parte di Anna”.Poi aggiunge: “Per tanti anni sono stata zitta perché volevo rispettare il mio compagno e i suoi figli, se potessi tornare indietro forse qualcosina la direi”. E un appunto a quella “parte di vita che non ho vissuto” eppure la cantante non ha nulla da rimproverarsi: “Tornando indietro rifarei tutto”.

Le confidenze della 34enne cantante e mamma di Andrea, 11 anni, non finiscono. Anna Tatangelo ha ammesso di aver risentito molto della “pressione di dover dimostrare”, poi ha svelato: “Mi sono sempre dedicata troppo agli altri, ho pensato ad accontentare i giornali ad esempio. La psicoterapia mi ha aiutato tantissimo”. Un nuovo amore nella sua vita? Su Livio Cori: “Innamorata è un parolone, però sto bene. Non mi va di rispondere a questa domanda e non mi va di fare nomi, me la voglio vivere con calma. Non smentisco non confermo”.