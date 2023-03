Anna Pettinelli, fuori tutta la verità. Ospite nello studio televisivo di Verissimo, la speaker ed ex professoressa di Amici ha raccontato al pubblico italiano alcuni dettagli sulla fine della relazione con Stefano Macchi, tirando in ballo anche la partecipazione in coppia a Temptation Island. Ma non solo. La 66enne ha rivelato anche il nome dell’uomo che è riuscita a conquistare il suo cuore.

Il nuovo fidanzato di Anna Pettinelli. L’ex prof di Amici, 66 anni, riapre le braccia a un nuovo amore dopo la fine della relazione con Stefano Macchi, che presto diventerà genitore insieme alla compagna Elisa D’Ospina. Una rottura che pare abbia raggiunto il capolinea anche in seguito alla partecipazione a Temptation Island che la speaker racconta così: “Le storie d’amore finiscono, le mie sono finite tutte. Ti trovi a crescere in una maniera a frequentare una persona, poi ti volti e poi capisci che la persona che hai accanto non sei più allineato”, ha rivelato Anna a Verissimo.

Il nuovo fidanzato di Anna Pettinelli: l’ex prof di Amici lo rivela a Verissimo

“Di questa storia rimane un po’ poco. Sono delusa, sono stata profondamente delusa. Mi aspettavo una reazione diversa, mi aspettavo le cose andassero in modo diverso e non è andato così. Ho visto un uomo che non c’era. Il problema sono state le visioni della vita diversa. Noi ci siamo lasciati bene, senza liti o strappi. Nessun tradimento. E’ stata una decisione presa perché non era più possibile vivere insieme, io non ero più innamorata. C’è stato un chiarimento”.

Poi il dettaglio su Temptation Island: “A Temptation Island ho visto dei lati che non conoscevano e non mi piacevano di lui, da lì piano piano il rapporto si è sfaldato”. E su Stefano: “Lui aspetta un bambino e spero sia felice”. Oggi Anna Pettinelli, mamma della splendida Carolina, 30 anni, sembra aver trovato un nuovo amore in un altro uomo.

Nel salotto di Verissimo arriva la rivelazione: “Mi sto frequentando con una persona. Ma vado con i piedi di piombo, con una paura che possa ritrovarmi in situazioni che mi possano far soffrire”, ammette senza troppi giri di parole. Ma nella vita di Anna Pettinelli un amore non finirà mai, ed è quello per la figlia Carolina: “È sempre stata il centro della mia vita, un posto che non ho mai riservato a nessuno. E questa cosa mi ha salvato”.