Anna Pettinelli può sorridere, dopo le tante voci negative sul suo conto. Ben presto dovremmo vederla all’opera in un nuovo programma televisivo. Come sicuramente avete letto nelle scorse settimane, la speaker radiofonica non dovrebbe far parte della squadra di insegnanti di Amici 22 e in sua sostituzione sarebbe stato deciso di assumere nuovamente la cantante Arisa. Ma adesso si è scoperto qualcosa di nuovo e di positivo su Anna e il pubblico non potrà che esserne soddisfatto.

Secondo i primi rumor, Anna Pettinelli sarà protagonista in un nuovo programma e stanno emergendo anche i dettagli. Recentemente è parsa evidentemente irritata per le numerose critiche sui ritocchi fotografici. Per questo ha deciso di dedicare un post alla faccenda: “… e dare un consiglio visto che da giorni rompete le pa*** con le dimensioni della mia bocca che come vedete, a parte un normale ingrandimento portato dall’età, è rimasta la stessa. Non smetterete, lo so è nella vostra perversa natura ma anche voi avete diritto a vivere”.





Anna Pettinelli in un nuovo programma di Maria De Filippi

A parlare di Anna Pettinelli e dell’imminente possibilità di vederla lavorare in un nuovo programma tv è stato il sito TvBlog, che ha anche sviscerato le prime novità. Coinvolta anche stavolta Maria De Filippi, che non vuole dunque lasciare senza lavoro nel piccolo schermo l’ormai ex maestra di canto di Amici. E per questa ragione ha studiato qualcosa di interessante per la speaker radiofonica, che sicuramente non potrebbe fare altro che accettare questa suggestiva e quasi inaspettata proposta.

Ecco quanto scritto nell’articolo di TvBlog sul conto di Anna Pettinelli: “La Pettinelli è stata esclusa nuova edizione del talent show (sarà sostituita dal ritorno di Arisa). Ma secondo nostre informazioni a quanto pare non starà con le mani in mano. Oltre le presenze in qualità di opinionista a La vita in diretta, voci riferiscono sia in ballo un nuovo programma Fascino affidato alla conduttrice ed ex insegnante. Programma sulla quale al momento si hanno pochi dettagli, ma potrebbe esserci”.

Infine, è stato rivelato: “Un ulteriore dettaglio che va ad arricchire questa indiscrezione è che la trasmissione potrebbe andare in onda su una delle reti Mediaset. Non è da escludere possa trattarsi di un contenuto per Witty TV, la principale piattaforma web che mette a disposizione tutti i contenuti dei programmi Fascino, sia televisivi che esclusive web”.

“Io 40 anni fa”. Anna Pettinelli rifatta? Una foto per rispondere alle accuse di ‘ritocchini’